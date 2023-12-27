Mehmet Akif Ersoy'un Anısına İstiklal Caddesi'nde Yürüyüş

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, son günlerini geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı'nın önünde anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle İstiklal Marşı'nı kaleme alan usta edebiyatçının vefatının 87. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençler ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün son bulduğu Mısır Apartmanı'nın önündeki İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şairlerin bir milletin ruhunu temsil ettiklerini ve geleceğe taşıdıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'ndaki "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;/Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." ifadelerini hatırlatan Yıldız, "İşte bu hayasızca akınların karşısında, yurdumuza, memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan ellere karşı duracak gençlik sizsiniz. Akif size sesleniyor." dedi.

"Bu toprağın çocukları vatanlarına sahip çıkacaklar"

Yıldız, "İstiklal Marşı'nın birinci cümlesinde Akif'in korkma dediği sizlersiniz. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu toprağın çocukları vatanlarını sevecekler, vatanlarına sahip çıkacaklar. Bayraklarını sevecekler, bayraklarına sahip çıkacaklar. Devletlerini sevecekler, devletlerini sayacaklar ve devletlerine sahip çıkacaklar. Geçmişlerini bilecekler, tarihlerine, ecdadına dayanacaklar ama hep geleceğe bakacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna değinen Yıldız, "Türkiye Yüzyılını inşa edecek gençler sizlersiniz. Bu anlamda bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, kültürde, eğitimde, sağlıkta her anlamda Türkiye Yüzyılı sizlerin eseri olacak." ifadesini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, İstiklal mücadelesinde Beyoğlu'nun da önemli bir yere sahip olduğunu ve İstiklal Caddesi'nin de ismini bu mücadeleden aldığına vurgu yaparak, "Türkiye'de bugün Mehmet Akif'in anılacağı üç anlamlı yer vardır. Ankara'da İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı, son günlerini yaşadığı İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı ve elbette Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri. Buralar sembol mekanlardır." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, Beyoğlu Gençlik Merkezi Müdürü Eşref Gürsül ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan gençler, milli şairin 16 Haziran 1936 ile 27 Aralık 1936 tarihleri arasında hayatının son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği Mısır Apartmanı'nın 4. katındaki dairedeki, Mehmet Akif Kitaplığı, Belgesel Odası, Şiir Odası ve Sergi Salonu'ndan oluşan, Ersoy'un şahsi eşyaları ve kitaplarının da sergilendiği Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'ni gezdi.

"Vatana hizmet etmiş insanlar şehitlerimiz gibi ölümsüzdürler"

Daha sonra Akademi Beyoğlu'nda öğrenci, öğretmen, gönüllü gençler ve yetkililerin katılımıyla Mehmet Akif'in hayatının ve merhamet yönünün anlatıldığı söyleşi düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şaban Çobanoğlu, konuşma öncesinde AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının daveti için müteşekkir olduğunu belirterek, "Biz bugün Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yıl dönümünü kutluyoruz. Çünkü büyük şairler vatana hizmet etmiş insanlar ölümsüzdürler, ona inanırız, şehitlerimiz gibi. Aynı zamanda ölümünün de 87. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

İlginç bir konuyla öğrencilerin ve dinleyenlerin karşısına çıktıklarına işaret eden Çobanoğlu, "Mehmet Akif birçok yönüyle tartışılmıştır, anlaşılmıştır ama hakkında çalışılacak daha çok konu vardır. Ben kendisindeki merhamet imgesi üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü merhamet çağımızın yitik bir kavramıdır, yitirilmiş bir kavramıdır. Bugün insanlık, dünyanın her bir tarafında merhametsizlik ve şefkatsizlikten soluk alabilir durumda değildir. Mehmet Akif Ersoy çok sosyal gerçekçi, realist bir şair olmasına rağmen insan duygularının inceliklerini de terennüm edebilmiş, merhamet duygusunu, Safahat'ın birçok yerinde öne çekebilmiş bir şairimizdir." şeklinde konuştu.

Çobanoğlu, çağın en büyük problemlerinden bir tanesinin "merhamet yorgunluğu" olduğunu vurgulayarak, "Artık o kadar cinayetler, o kadar sıkıntılar oluyor ki insanlar ümitsizliğe kapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşiyi dinlemeye gelen gençlerin Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın Nesli" olarak nitelendirdiği nesil olduğuna dikkati çeken Çobanoğlu, en önemli hedef kitlenin gençler olduğunu, kendisinin de eğitim fakültesinde gençlerle sürekli bir arada olmaya çalıştığını ve Ersoy'un "İstiklal Marşı" ile "Çanakkale Marşı" ruhunun sonsuza kadar devam etmesini dilediğini sözlerine ekledi.