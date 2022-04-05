İstiklal Caddesi'nin sembolüne ATM gölgesi

İstiklal Caddesi'ne 1975 yılında yerleştirilen ve Türkiye'nin ilk paslanmaz çelik heykellerinden biri olan Göktaşı heykeli, ATM kabinlerinin gölgesinde kaldı. Heykeltraş Atilla Onaran tarafından uzay teması ile hazırlanan Göktaşı heykeli, Türkiye'deki 12 paslanmaz çelik heykellerden biri olma özelliğini de taşıyor. Göktaşı heykelinin yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para çekme makineleri için 3'lü kabin yerleştirildi. ATM kabini yüzünden heykeli görmek oldukça zorlaştı, görsel kirlilik oluştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR HEYKEL, PARASAL KARŞILIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ"

"BABAM HEYKELLERİNİN ÖNÜNDEN AŞIKLAR, GENÇLER GEÇSİN İSTERDİ"

"BİR SANAT ESERİNİN BU ŞEKİLDE ARKA PLANDA TUTULMASI İÇLER ACISI"