İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BOMBAYI KOYAN SANIK SAVUNMASINI YAPTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu toplam 26 sanık getirildi.

"BİLAL'İ İDLİB'TE ÖĞRENDİM"

"SURİYE'DEN GELİRKEN PATLAYICI YANIMDA DEĞİLDİ"

"BOMBAYI BURADAN TESLİM ALDIK"

"BOMBAYI GÖRÜNCE POLİSİ ARADIM"

İDDİANAME

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.