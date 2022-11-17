İstiklal'i kana bulayan terörist ve gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının faili kadın terörist ve gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'u zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetten çıkarıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Terör saldırısında caddeyi bombayı bırakan kadın terörist Alham Albashır ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirildi. Çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü. Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 49'u sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.