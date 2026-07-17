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Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

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Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
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ABD Donanması'nın dünyaca ünlü akrobasi uçuş ekibi Blue Angels'a ait bir F/A-18 savaş jeti, Florida'da gerçekleştirdiği gösteri sırasında plajın üzerinden çok alçaktan uçarak büyük bir paniğe neden oldu. Olayın ardından güvenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen pilot görevden uzaklaştırıldı.

  • ABD Donanması Blue Angels filosuna ait bir F/A-18 savaş jeti, Florida'daki hava gösterisinde plajdaki kalabalığın üzerinden alçak irtifada uçtu.
  • Alçak uçuş nedeniyle plajda panik yaşandı; eşyalar savruldu ve insanlar kaçıştı.
  • Pilot, güvenlik marjlarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. ABD Donanması'nın gösteri ekibi Blue Angels (Mavi Melekler) filosuna ait bir F/A-18 savaş jetinin plajda bulunan kalabalığın hemen üzerinden geçmesi, ortalığı adeta birbirine kattı.

FLORIDA PLAJINDA BÜYÜK PANİK

Kameraya yansıyan görüntülerde, savaş jetinin kumsala beklenenden çok daha yakın bir irtifada büyük bir hızla uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Alçak uçuşun yarattığı şiddetli rüzgar ve yüksek desibelli jet motoru sesi, plajdaki eşyaların savrulmasına ve insanların panik halinde kaçışmasına yol açtı.

PİLOT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan kargaşanın ardından havacılık yetkilileri hızla harekete geçti. ABD Donanması ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçuşta pilotun belirlenen standart güvenlik marjlarının tamamen dışına çıktığı vurgulandı. Olayla ilgili resmi bir inceleme başlatılırken, tehlikeli manevrayı gerçekleştiren pilot, soruşturma süreci tamamlanana kadar geçici olarak açığa alındı. 

Kaynak: Haberler.com
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