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Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

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Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı
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Çin'in Chongqing kentine bağlı Pengşui ilçesinde meydana gelen büyük heyelanda 10'dan fazla bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yüzlerce kişilik ekip çalışma başlatırken, şu ana kadar en az 10 kişi sağ çıkarıldı. Olası yeni heyelan riski nedeniyle 1.100'den fazla kişi tahliye edildi.

  • Çin'in Chongqing belediyesine bağlı Pengşui ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 10'dan fazla konut binası göçük altında kaldı.
  • Enkazdan en az 10 kişi sağ kurtarıldı, 1.100'den fazla kişi tahliye edildi.
  • Bölgeye 800'den fazla arama kurtarma personeli sevk edildi ve ikinci seviye ulusal jeolojik afet acil durumu ilan edildi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Pengşui ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen büyük heyelan, geniş çaplı yıkıma neden oldu. Yerel saatle 09.08 sıralarında Wujiang Nehri yakınındaki dağ yamacından kopan dev kaya ve toprak kütlesi, yerleşim alanına sürüklendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dağın bir bölümünün saniyeler içinde çöktüğü, çok sayıda binanın toprak altında kaldığı ve çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

10'DAN FAZLA BİNA TOPRAK ALTINDA KALDI

Çin devlet medyasına göre heyelan nedeniyle 10'dan fazla konut binası göçük altında kaldı. Bazı çok katlı binalar ise ağır hasar almasına rağmen ayakta kaldı. Enkaz altında kalan kişi sayısı henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

10 KİŞİ KURTARILDI, BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, şu ana kadar en az 10 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını ve kurtarılanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olası yeni heyelan riski nedeniyle bölgedeki 1.100'den fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

800'DEN FAZLA KURTARMA GÖREVLİSİ SAHADA

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı olayın ardından ikinci seviye ulusal jeolojik afet acil durumunu devreye soktu. Bölgeye 800'den fazla arama kurtarma personeli, çok sayıda iş makinesi ve özel ekipman sevk edildi. Arama çalışmaları, yeni toprak kayması riskine rağmen devam ediyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ KESİLDİ

Güvenlik amacıyla heyelan bölgesinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda elektrik, su ve doğal gaz akışı durduruldu. Ayrıca afet bölgesine çadır, katlanır yatak ve acil yardım kitleri dahil 8 binden fazla yardım malzemesi gönderildi.

Erdem Aksoy
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