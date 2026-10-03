PAEM soruları sızdırıldı iddiası bambaşka çıktı! 1 kişi gözaltında

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Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında soruların sızdırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gerçek ortaya çıktı. Yapılan teknik incelemelerde, sosyal medyadaki paylaşımların sınav öncesinde değil, sınav bittikten sonra yapıldığı tespit edildi.

"SORULAR SIZDIRILDI" İDDİASINA SORUŞTURMA

Sınavın güvenilirliğini zedelemeyi ve kamuoyunda algı oluşturmayı amaçladığı belirlenen paylaşımların ardından adli makamlar harekete geçti. Soruşturma kapsamında, provokatif içeriklerin yayımlandığı platformun sahibi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " 2026 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında sorulan bazı soruların, sınavdan önce bir platformda yayımlanan hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili olarak;

"PAYLAŞIMLAR SINAV SONRASI YAPILDI"

Bahse konu platformda sınav sorularına ilişkin yapılan paylaşımların sınav tamamlandıktan sonra gerçekleştirildiği, yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu, sınav sonrasında yapılan bu paylaşımların sınavın güvenilirliğine ilişkin provokatif bir algı oluşturma amacı taşıdığı tespit edilmiştir.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu platformu kullanan M.İ. ile aynı oluşuma ait dijital uygulamanın geliştiricisi ve yöneticisi olan G.A., “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında gözaltına alınmıştır."

Kaynak: Haberler.com