İstanbul Photo Awards 2025'in ikinci sergisinin resmi daveti İstanbul'da gerçekleştirildi

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ikinci sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ödül alan 29 fotoğrafçının eserlerinden oluşan, tekil ve kolaj düzeninde toplam 139 fotoğraf, Ankara'nın ardından Milli Saraylar Başkanlığı Saray Koleksiyonları müzesindeki Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Açılışta konuşan Karagöz, fotoğrafın modern çağın en güçlü tanıklık araçlarından biri olduğunu belirterek, özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki insan hikayelerini belgeleme gücü ve toplumsal hafıza oluşturmadaki kritik rolünü vurguladı.

"Savaş yalnızca rakamlarla anlatılamaz"

İstanbul Photo Awards'ta birinci seçilen karenin "Biz neyi hatırlıyoruz? Neyi unutmuyoruz?" sorularına yanıt verdiğini belirten Karagöz, "Arkamda görmüş olduğunuz bu kare Gazze'de çekildi. Bir annenin ve babanın İsrail hava saldırılarında kaybettikleri çocuklarının cansız bedenine sarılışını görüyoruz. Fotoğrafçı Saeed Jaras, bu anı kaydetti. İstanbul Photo Awards jürisi tarafından 2025'in en iyi fotoğrafı seçildi. Bu kareye baktığımızda anlıyoruz ki savaş yalnızca istatistik değildir. Savaş yalnızca rakamlarla anlatılamaz. Çünkü her kare, her an bir insan hikayesidir." dedi.

Karagöz, önceki yıllarda da birinciliğin savaş fotoğraflarının olduğuna işaret ederek, "2024'te Mohammed Salem ve 2023'te Sergey Kozlov acı gerçekliği yansıtan fotoğraf karesiyle birinci olmuştu. Uluslararası fotoğraf yarışmalarına baktığımızda hepimiz farkında olmadan bir gerçekle karşılaşırız. Savaş, çatışma ve kriz bölgelerinde çekilen fotoğraflar çoğunlukla en güçlü fotoğraflardır. Olumsuz etkilerini bilsek de bu karelere bakmaktan kendimizi alıkoyamayız. Çünkü bu fotoğraflar, insanlık durumlarını, duygusal hikayeleri ve toplumsal kırılmaları derinlemesine anlatır. Bu nedenle fotoğraf, hissettirme ve anlatma gücü en yüksek iletişim araçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın tanıklık aracı olarak insanlık tarihini yönlendirdiğini aktaran Karagöz, şöyle devam etti:

"Geçmişe baktığımızda, 19. yüzyılda Roger Fenton'un Kırım Savaşı sırasında çektiği kareler savaşın ilk kez geniş kitlelerce görülmesini sağladı. 20. yüzyıla geldiğimizde Vietnam Savaşı'nda çekilen kareler yine insanlık tarihinin en önemli anlarına şahitlik etti. Bugüne döndüğümüzde teknoloji değişti, kameralar gelişti. Bir iğne deliğinden süzülen ışıkla başlayan fotoğraf tarihi karanlık odalardan artık dijital devrime uzandı. Ancak değişmeyen bir şey var. Fotoğraf hala hakikatin en yalın, en güçlü dili olmayı sürdürüyor. Bugün burada gördüğünüz kareler yalnızca birer fotoğraf değil, tarihe düşülmüş notlar, geleceğe bırakılmış hafıza fragmanlarıdır. Bugün Gazze'de Ukrayna'da ya da dünyanın başka coğrafyalarında çekilen fotoğraflarda çok kıymetli tanıklıklara şahitlik ediyoruz. Çekilen bu kareler, tarih ve toplumsal hafızanın da bir kaydı olma niteliğinde."

"Yüzlerce, binlerce gazete AA'nın açlık karelerini manşetine taşıdı"

Serdar Karagöz, AA'nın 135 ülkede foto muhabirleri olduğunu, her gün binlerce kare ile dünyada olup biteni görünür kıldığını vurgulayarak, günde 4 bin fotoğraf, 1500 haber, 450 video, 30 multimedya, 22 canlı yayın olmak üzere, 6 binden fazla içerik üretildiğini dile getirdi. Karagöz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze özelinde 200 binden fazla fotoğraf karesi, 15 bin videonun da AA foto muhabirleri ve kameramanları tarafından dünya medyasına servis edildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze halkını topluca cezalandırmak için açlığı silah olarak kullandığını aktaran Karagöz, "O karelerden biri Anadolu Ajansı foto muhabiri Muhammed El Yakubi objektifinden dünyaya ulaştı. Şu manşeti hatırlarsınız "Yavaş yavaş ölüyoruz, bizi kurtarın." The Guardian haftalık dergisinin kapak fotoğrafı idi bizim çektiğimiz o fotoğraf. Ardından, AA foto muhabirleri Gazze'de açlığa tanıklık eden kareleri dünya medyasını domine etti. Yüzlerce, binlerce gazete, internet sitesi, haber bülteni AA'nın o açlık karelerini manşetine taşıdı. O mesaj milyarlarca insana ulaştı." diye konuştu.

Karagöz, 7 Ekim'den itibaren tanık olunan savaş suçlularını ve suçları belgelemek amacıyla "Kanıt" adı verilen kitabın yayınladığını aktardı.

Kanıt'ın 10. edisyonuyla büyümeye devam ettiğinin altını çizen Karagöz, şöyle devam etti:

"Çünkü savaş suçlarına ilişkin kanıtlar birikmeye devam etti. Kanıt kitabından hemen sonra 'Sanık' ve 'Tanık' kitabını hayata geçirdik. Sanık kitabı henüz basılmadı. Çünkü bu savaş suçlularının ve soykırımın sanıklarının listesi büyümeye devam ediyor. Biz Kanıt kitabının bir de belgeselini yaptık. Bu belgesel İngiltere Parlamentosu'nda, Katar'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok eyaletinde gösterildi. Özellikle fotoğrafa verdiğimiz önem ve değer İstanbul Photo Awards yarışmasında bir kez daha gündeme geldi. Bizler dünyada fotoğrafın gücünü merkeze alan bir haber ajansı olarak İstanbul Photo Awards'u düzenlemekten, dünyanın en fazla katılım sağlanan fotoğraf yarışması olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

İstanbul Photo Awards'a 2025'te 2000'den fazla fotoğrafçının başvurduğunu söyleyen Karagöz, 20 bin fotoğraf arasından en iyi fotoğrafların uluslararası jüri tarafından seçildiğini kaydetti.

"Artık bu yarışma dünyaca çok önemli yarışmalardan bir tanesi oldu"

AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, sergide yer alan eserler konusunda katılımcılara bilgi verdi. Programa katılanlara, yarışmada ödül alan eserlerin bulunduğu fotoğraf albümü takdim edildi.

Programda tekil portre dalında üçüncülük ödülünü kazanan Hootan Babapourvajarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Photo Awards ile fotoğraflarının dünyanın farklı yerlerinde görülebileceğini aktararak, "Aslında fotoğrafçılar için en iyi şey, fotoğraflarını dünyanın dört bir yanındaki insanlara göstermektir. Benim için de aynı. Aslında bu fotoğrafları çekip İstanbul'a gönderirken dünyanın dört bir yanındaki diğer insanların da bu fotoğrafı görebileceğini ve bu acı hikayeyi duyabileceğini düşündüm. Burada olmaya çalışıyorum çünkü dediğim gibi, fotoğraflarımı dünyanın dört bir yanındaki insanlara göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta, Taliban 2021'de Afganistan'a geri döndüğünde kocasının asit saldırısından kurtulan Afgan bir kadını görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

İstanbul Photo Awards jüri üyesi, fotoğrafçı Ahmet Sel, yarışmanın 11 yıldır AA tarafından organize edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"11 sene aralıksız, düzenli bir şekilde bu yarışmayı ortaya çıkarmak önemli bir şey. AA'nın ekipleri hakikaten çok değerli bir iş yapıyor. Artık bu yarışma dünyaca çok önemli yarışmalardan bir tanesi oldu. Biz daha küçük başlamıştık ama her yıl yeni katılan foto muhabirleriyle, foto muhabirlerinin giderek artan kalitesiyle bu bütün dünyada fotoğrafçılık alanında, haber fotoğrafçılığında konuşulan, sözü edilen, dikkat edilen bir yarışma haline geldi. Yarışmanın verdiği mesajlar da var tabii. Fotoğrafların yarattığı etki, fotoğrafların taşıdığı anlam, dünyada ışık tutulan bölgeler... Bugüne kadar her zaman söz verilmeyen ya da görünmeyen insanların bizim fotoğraflarımızda görülmesi ve fotoğrafçıların hakikaten buna önem vermeleri, bunun üzerinde uzun zaman çalışmaları çok önemli bir şey."

Sel, küresel medya krizlerine rağmen foto muhabirliğinin hala taşıyıcı, anlamlı ve önemli bir meslek olma özelliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve akademisyenler ile uluslararası basın ve fotoğraf dünyasından önemli isimler katıldı.

Davette, hang drum sanatçısı 45 dakikalık özel bir performans sahneledi.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

11 yıldır düzenlenen yarışmaya, bu yıl 114 farklı uyruktan fotoğrafçı, yaklaşık 22 bin fotoğraf ile başvuru yaptı.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar, dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.