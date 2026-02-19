Türkiye'de Çin Bahar Bayramı'na İlgi Artıyor: İstanbul'da Balık Feneri Etkinliği

İSTANBUL, 19 Şubat (Xinhua) -- İstanbul Okan Üniversitesi kampüsünde Çin Yeni Yılı, renkli kağıtların hışırtısı, öğrencilerin kahkahaları ve yeni yıl dilekleri eşliğinde karşılandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Geleneksel Balık Feneri Yapım Atölyesi'nde bir araya gelen 30 öğrenci, Çin kültüründe bereket ve iyi şansı simgeleyen balık motifli fenerleri kendi elleriyle hazırladı.

Etkinlik, Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü çerçevesinde 17 Şubat'ta düzenlendi.

"Yeni yılda balıklar sıçrar, fenerler ışıldar!" temasıyla gerçekleştirilen program, Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı ve Çin takvimine göre At Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

Atölye salonunda masaların etrafında toplanan öğrencilerden bazıları kırmızı ve altın renkli kağıtları dikkatle katlarken, bazıları ipleri düğümledi, bazıları ise fenerlerin üzerine dileklerini yazdı.

Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Türkiye Başkanı ve Çince Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Buket Çetinbaş Eryılmaz, etkinliğin genç kuşaklara Çin'in kültürel mirasını tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

Eryılmaz, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu sayede öğrencilerimiz hem balık fenerinin Çin kültüründeki önemini öğrenmiş oldu hem de At Yılı'nı birlikte karşılamış olduk" dedi.

Programa ayrıca Beijing ve Shaoxing'deki üniversitelerde Türkçe eğitimi alan Çinli öğrenciler de katıldı. Açılışta Türkçe konuşma yapan Çinli öğrenciler, balık feneri geleneğinin Çin kültüründeki önemini anlattı.

Üniversitedeki kutlamalar, Türkiye genelinde Bahar Bayramı'na artan ilgiyi de yansıtıyor. Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, bu yıl Türkiye'de Çin Bahar Bayramı kutlamalarında belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

Karslı, halk düzeyinde ciddi bir yükseliş olduğunu belirterek, giderek daha fazla otel ve Türk-Çin şirketinin Bahar Bayramı kapsamında programlar düzenlediğini ifade etti. Kutlamaların önceki yıllara göre yaklaşık 4-5 kat artmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Fener süslemeleri, At Yılı temalı hediyeler ve yeni yıl etkinliklerinin bu yıl daha görünür hale geldiğini belirten Karslı, Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı'nın toplumda daha geniş bir karşılık bulduğunu söyledi.

Bu ilginin yalnızca İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerle sınırlı kalmadığını ifade eden Karslı, kutlamaların Türkiye'nin farklı şehirlerine de yayıldığını kaydetti.

Türk şirketlerinin Bahar Bayramı geleneklerine giderek daha aşina hale geldiğini dile getiren Karslı, firmaların Çinli iş ortaklarına hediyeler göndermeye ve ofislerinde süslemeler yapmaya başladığını belirtti.

Karslı, Düzce'de şehir merkezinden uzakta bulunan bir fabrikanın dahi Çinli personeli için süslemeler hazırladığını, hediyeler verdiğini ve özel yemekler düzenlediğini söyledi.

Karslı'ya göre bu tür gelişmeler, Türkiye'de Bahar Bayramı'nın giderek daha yaygın hale geldiğini ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin günlük yaşama daha fazla yansıdığını gösteriyor.

