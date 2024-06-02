İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.
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Ayrıntılar geliyor...
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