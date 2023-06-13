İSTANBUL-İSTANBUL'A KURBANLIK HAYVAN GİRİŞLERİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, İstanbul'a giriş yapmaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.

Kurban Bayramı'na 14 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısı itibarıyla ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirdi. Jandarma ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti. İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaralarını karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.

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Öte yandan İstanbul'da Riva (YSS Köprüsü), Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 24 saat denetimlerin süreceği öğrenildi. Bu denetimlerde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimleri ile Acil Müdahale ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekipleri koordineli olarak çalışacak.