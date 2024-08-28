İstanbul İl Sağlık Müdürü: İstanbul'da maymun çiçeği vakası yok

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, herhangi bir durumda kentteki sağlık sisteminin bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvetle olduğunu belirterek, "İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, şehri daha iyi noktalara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık alanında büyük atılım yapıldığını belirten Güner, İstanbul'da da bu atılımın gözle görüldüğünü anlattı.

Güner, Türkiye'de dünyadaki en iyi sağlık hizmetinin verildiğini vurgulayarak, "İstanbul'da yüksek akademik hizmet sunuyoruz. İlk amacımız, İstanbul ve tüm Türkiye'de insanlarımızın sağlığını korumak." ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın bir aile hekimi bulunduğunu dile getiren Güner, "Aile hekimi aslında ailemizin bir ferdi, ailenizin sağlık danışmanı. İkinci, üçüncü basamaktan alacağınız hizmetin rehberliğini yapan, ondan ziyade sağlığın geliştirilmesi dediğimiz sağlığın korunması, sağlıklı yaşam kültürüyle ilgili bilgiyi veren noktada. En önemli yapmamız gereken şey, vatandaş ile aile hekimi arasındaki gücü artırmak, bağı güçlendirmek." diye konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmenin daha da artırılması gerektiğinin altını çizen Güner, şöyle devam etti:

"Çünkü aile hekimliğinde vatandaş, aile hekiminden alabileceği hizmetlerinin çoğundan bihaber. Şu anda MHRS ile ilgili problemler genelde aksettirilmesine rağmen aile hekimlerine randevusuz başvurulabiliyor. Aile hekimleri, kanser taramaları, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi farklı şeyleri takip ediyor. Örneğin kanser taramasında riskli çıktığınızda sizin İstanbul'da ikinci, üçüncü basamaklı alacağınız randevuyu Sağlık Müdürlüğü olarak biz alıyoruz aile hekimliği vasıtasıyla. Onun ilerleyen tetkiklerinde hizmetleri MHRS'den bağımsız şekilde yürütüyoruz. Aile hekimliğinde vatandaşların faydalanabildiği çok hizmet var. Tahlil açısından 46 parametrede aile hekiminde hizmet veriyoruz."

Dünyada yakın zamanda salgın dönemi yaşandığını hatırlatan Güner, Türkiye'nin bu dönemde, salgına hazır olduğunu daha önceki yıllardaki tecrübeleriyle dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Dünyanın büyük şehirlerinde salgın döneminde sıkıntılarının yaşandığını anımsatan Güner, İstanbul'da ise sağlık hizmetlerinin başarıyla verildiğini anlattı.

"Herhangi bir salgın beklentimiz yok"

Güner, M çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili vatandaşların hassasiyeti, tedirginliği olduğunu, yaşanan salgın döneminde evlerden bir süre çıkılamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile Kovid arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, Kovid ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

Batı Nil virüsünün hayvan yoluyla buluşan bir hastalık olduğuna işaret eden Güner, "Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok." dedi.

"İstanbul'da tek riskli sağlık tesisi kalmayana kadar yenilemeye devam edeceğiz"

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayan Güner, Silivri'de yaşanan depremin ardından o dönemde İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından İstanbul'da geniş kapsamlı çalışma başlatıldığını söyledi.

Güner, İstanbul'da depreme karşı birçok hastanenin yenilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizin koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığımızın yatırımlarıyla 18 hastane açıldı son 8 sene içerisinde. Yeni açılan hastanelerin çoğu izolatörlü, depremden etkilenmeyen temel yapıları olan hastaneler. İstanbul'da tek bir riskli sağlık tesisi kalmayana kadar tesisleri yenilemeye devam edeceğiz. Yeni planlarımız var, kısa zamanda Haydarpaşa Numune, Siyami Ersek ve Fatih Sultan Mehmet hastanelerinde yeni projeleri hayata geçireceğiz. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi olsun Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olsun, yerinde, depreme dayanıklı şekilde yeniden inşaları planlanmış durumda."

"En iyi randevuyu aile hekimi alır"

Türkiye'de bir kişinin yılda ortalama 12 kez hastaneye veya aile hekimliğine başvurduğunu belirten Güner, dünyada bu ortalamanın 6 olduğunu ifade etti.

Güner, Türkiye'de bir hastanın istediği bölümden, istediği yerden randevu alabildiğini aktararak, "Vatandaşımıza burada tavsiyemiz, en iyi randevuyu aile hekimi alır. Aile hekimliğine başvurursa, aile hekimliği o kişi için ihtiyacı olan en doğru randevuyu belirler. Aslında ilk başvurumuzu aile hekimine yapıp, aile hekimimize sormamız lazım. Çünkü o bizim sağlık danışmanımız, ailemizin sağlık avukatı. Ona sormalıyız hangi hastaneye, kime gitmemiz lazım, randevuyu nereden almamız lazım diye." dedi.

Sağlıkta şiddete sıfır toleransla yaklaştıklarını, bu konuya çok önem verdiklerini vurgulayan Güner, "Vatandaşımız her ne durumda olursa olsun, ona şifa veren ele el kaldırmaması gerekiyor. Bu konuda Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığımızın uygulamaları ve mevzuat düzenlemeleri oldu. İstanbul'da herhangi bir sağlık çalışanı şiddete uğradığında, şiddete maruz kaldığında Sağlık Müdürlüğü olarak her türlü hukuki destek olsun sosyal destek olsun, sağlık personelinin yanındayız. Sağlık çalışanları ilk başta vatandaşımıza emanettir. Vatandaşımızın sağlıkta şiddete karşı çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Güner, İstanbul'un sağlık turizminde cazibe noktası olduğunu, sunulan hizmetin tüm dünyada takdir gördüğünü sözlerine ekledi.