İstanbul Esenler'de fahri müfettiş protestosu! Her ay 2-3 ceza yiyen sürücüler soluğu alanda aldı

Fahri müfettişlerin ceza kestiği birçok sürücü tepkileri yaptıkları paylaşımlarla gösterirken, ilk kez bu tepkiler bir protesto gösterisine evrildi.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİLER

İstanbul Esenler'de fahri müfettişin sürekli trafik cezası kestiği sürücüler sözleştikleri bir alana otomobilleriyle giderek gösteri düzenledi.

"FAHRİ MÜFETTİŞ İSTEMİYORUZ" PANKARTI ASTILAR

Araçlarına "Fahri müfettiş istemiyoruz" ve "Esenler Belediye Başkanımız sizi de bekliyoruz" yazılı pankartlar asan sürücüler yaşanan olaya tepki gösterdi.

SOKAĞA PARK EDEN VATANDAŞLARA CEZA YAĞMIŞTI

Esenler'de daha önce de sokakta araçlarını park eden birçok vatandaşa fahri müfettiş tarafından ceza kesilmişti. Aracı park cezası alan vatandaşlardan Onur Eryuva, "Mahallemizde fahri müfettiş olayı var. Biz buraya araçları park ediyoruz. Onunla ilgili ceza yiyoruz. Geçen ay bununla ilgili ceza ödedim. Bu durumdan şikayetçiyiz. Birkaç komşum da aynı durumdan ceza yedi. Yanlış park yeri diye geçiyor. Bu yüzden cezayı ödedim. Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar. Bu nereye kadar sürecek bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİ ENGELLİ OLDUĞUM İÇİN Mİ CEZALANDIRIYORSUN?"

Kapısının önünde engelli park yeri olan engelli araç sahibi Mustafa Aslan, "Gece saat 2 buçukta gelmişler. 5-6 arabaya ceza yazmışlar. Komşularımın durumu farklı olabilir ama benim arabam engelli aracıdır. Engelli alanı ibaresi de var. 'Aracının önüne park edilmesi durumunda o park eden arabayı çekme hakkımız bile var' diyorsun ama benim arabama ceza yazmışsın. Beni engelli olduğum için mi cezalandırıyorsun? Hem bana yer gösteriyorsun hem de 'Buraya çekme' mi diyorsun? Engelli aracı ibaresi yazan ruhsatımızla beraber emniyette şikayetimizi yapacağız. İnşallah düzelir" tepkisini göstermişti.