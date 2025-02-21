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İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

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İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, cumartesi en soğuk gecelerden birinin yaşanacak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün vapur seferlerini, ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

İstanbul'a önceki gün giriş yapan soğuk hava dalgası yoğun kar yağışıyla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza çevirirken Anadolu Yakası'nda etkisini artırdı. Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son dakika uyarılarında kar yağışının bugün daha da artması bekleniyor. Megakente bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

KAR YAĞIŞI YENİDEN KUVVETLENDİ

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetini artıran kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde de kar yağışı kısa süreli tipi şeklinde etkisini gösteriyor. Silivri'de ise kar hafif şekilde aralıklarla yağıyor. Gün içinde aralıklarla görülen güneşli havanın etkisiyle bazı bölgelerde eriyen kar örtüsü, yağışın yeniden başlamasıyla tekrardan oluştu. Okulların tatil olması ve insanların kendi araçları yerine toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanmıyor ancak bazı bölgelerde toplu ulaşımda yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.15 itibarıyla yüzde 38 olarak kaydedildi.

İBB: KAR YAĞIŞI KUVVETLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kar yağışının öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızındaki rüzgarla birlikte kuvvetleneceği ve pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

İMAMOĞLU: EN SOĞUK GECE OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kar yağışının öğleden sonra etkisini giderek artacağını kaydetti. İmamoğlu tipinin öğleden sonra bastıracağını ve gece boyunca şiddetleneceğini belirtti.

Bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İmamoğlu cumartesi gecesinin çok soğuk geçmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

Bugün ve yarın için turuncu kodlu alarm verilen iller Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce olurken Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun, Yalova, Karabük için de sarı kodlu alarm verildi.

BU YOLLARA 2 GÜN GİRİŞ YASAK

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar 2 gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır" denildi.

İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

ŞEHİR HATLARI İPTAL

Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

kaç gündür kar yaygarası yapıyorsunuz kocaelinde yaşıyorum neredeyse kar yok sahil kesiminde çoğunlukla günlük güneşlik hava eyyamcılığı bırakın okulları da boşa tatil ettiniz

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Haber YorumlarıCihan Demir:

ulan hangi İstanbul bu

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