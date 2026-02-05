İstanbul Valisi Gül, ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ocak ayında suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabının kapatıldığını, kurşunlama olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştüğünü bildirdi.

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, kentin ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Ocak ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttığını belirten Gül, bu kapsamda 419 şüphelinin yakalandığını, 74'ünün tutuklandığını, 89'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığını kaydetti.

Gül, operasyonlara ilişkin, "Devlet olarak terörü sadece şehrimizden, ülkemizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

İstanbul'un dünyadaki diğer büyük kentlere göre daha güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Gül, geçen yılın ocak ayına göre kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, huzur ve sükunu bozma, tehdit gibi kişilere karşı işlenen suçların yüzde 6, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 17 oranında azaldığını bildirdi.

Gül, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve gasp gibi suçlarda da ciddi düşüşlerin olduğunu vurgulayarak, "Suç işleyenin, arananın, aramızda dolaşmasına müsaade etmiyoruz." dedi.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede taviz vermediklerini, bu yılın ocak ayında 1156 silah ele geçirildiğini, 1394 kişinin yakalandığını aktaran Gül, geçen yılın aynı ayına göre yakalanan kişi ve silah sayısının düşmesinin temel nedeninin, artık ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması olduğunu söyledi.

"Suç örgütleri devletten, adaletten asla kaçamayacaklar"

Vali Gül, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:

"Sadece geçtiğimiz ocak ayında, suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştü. Bu örgütler sosyal medya üzerinden özellikle çocuklarımızı çeşitli vaatlerle kandırıp eleman devşirmeye çalışıyor. Bunlar sadece bir ilde değil, birçok ilde yapılanan, uluslararası bağlantıları olan örgütler, çocukların arkasına saklanıp suç işleyen yapılar. Dolayısıyla bu şehir eşkıyalarına yönelik mücadele yurt içinde ve dışında devletimizin, Bakanlığımızın kararlı mücadelesi her alanda artarak devam ediyor. Bu suç örgütleri devletten, adaletten asla kaçamayacak, en ağır bedeli ödeyecek."

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında önlenen vergi kaybının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 arttığını belirten Gül, kaçakçılığın, sadece ekonomik bir suç değil, aynı zamanda terörün ve suç örgütlerinin finans kaynağı oduğuna dikkati çekti.

Gül, uyuşturucuyla mücadelede ise yalnızca arzla değil, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek çalışmalarıyla da kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü dile getirdi.

Siber suçlarla mücadelede dijital ortamın da güvenlik alanı olduğunu ifade eden Gül, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak suçluların ayak izlerini adım adım takip ettiklerini, özellikle çocukların çevrim içi tehditlere karşı korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

"Trafik kazalarının yüzde 57'si motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklandı"

Vali Gül, kentte trafik ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada olduğunu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, temel amaçlarının hiçbir vatandaşın canına ve malına zarar gelmemesi olduğunu ifade etti.

Trafik kazalarına ilişkin verileri paylaşan Gül, "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 57'si motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklandı." bilgisini paylaşarak, bu duruma kayıtsız kalmadıklarını, motosikletlere yönelik kontrollerin ve yaptırımların artırıldığını belirtti.

Gül, ihlalleri önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla okul servisleri, taksiler ve usulsüz çakar kullananlara yönelik denetimlerin de devam ettiğini vurgulayarak, "Yeni trafik kanunuyla birlikte yollarımızın daha güvenli, sürücülerimizin daha dikkatli olacağına inanıyorum." dedi.

İstanbul'un ticaretin, sağlığın ve eğitimin merkezi olan bir dünya şehri olduğunu, bu sebeple kentte yabancıların bulunmasının doğal olduğunu ifade eden Gül, "Mücadele alanımız, düzensiz ve kayıtsız göç. Bu konudaki kurallarımız net. Burada bulunuyorsanız bir kaydınız olacak ve kurallara uyacaksınız. Artık İstanbul'da saklanmak veya kaçak yaşamak mümkün değil. Mobil Göç Noktası araçları sayesinde sistemi oturttuk. Yasal olana, üretene, okuyana kapımız her zaman açık. Kaçak olana, düzeni bozana hiçbir zaman geçit yok." ifadelerini kullandı.