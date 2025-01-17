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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

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İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı 4 günde 38'ye yükseldi. Hastanelerde 27'si entübe durumda 46 kişinin sahte içkiden tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da sahte içkiye bağlı ölümlerin artık çığrından çıktığını söylemek mümkün. Megakent'te bugün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 günde 38'ye yükseldi.

27 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak hastaneye kaldırılan kişilerden 27'sinin entübe durumda olduğu belirtilirken 46 kişinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ İLAVE TEDBİRLER ALDI

Öte yandan art arda gelen ölüm haberleri İstanbul Valiliği'ni de konuyla ilgili ilave tedbirler almaya itti. Yapılan yazılı açıklamada sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldiBaşakşehir'de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sahte alkol satışının yapıldığı Türkmen Lokantası mühürlendi.

RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT VERİLDİ

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıFurkan inci:

imamoglunun yonettigi belediye denetim yapmıyor ekrem şov peşinde

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

dünyanın hiç bir devletinde içkiye bukadar vergi yok devlet içki icenide içmeyenide korumak zorunda okadar vergi varki millet sonunda ölümde olsa sahte içki alıyor

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Demekki İstanbul 37 tane sapık alkolikten kurtulmuş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

içkiye bukadar vergi koyanlar cinayet ten yargılanmalı

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

bu insanların ölumüne neden olanlar cinayeten yargılanmalı .bir soruya icmseydi denirse Hatasız insan olamaz

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

BU SİTE AK TROL İTLERİN BOL OLDUĞU SAYFA. TAYYİBİN YÜZÜNDEN ÖLÜYORLAR İMAMOĞLU DENETİM YAPMIYOR DİYORLAR. AK TROLL İTLER MGk-FURKAN İNCİ-ABU UZEYFE VE DİĞERLERİ. BURAYA SADECE KIŞKIRTMA AMACI İLE GELMİŞLER. BU BENİM SON MESAJIM. YORUM OKUMAYACAM ARTIK. YÖNETENLERDE İŞBİRLİKÇİ.

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Haber YorumlarıFA null:

akılları olsa 35 TL ye içki almazlar

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Haber YorumlarıBidüşün:

İmamoğlu istanbulu daha neler görecek bakalım

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Haber YorumlarıBörü 24:

Şalgam için daha lezzetli.

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Haber YorumlarıIzzettin Yiğit:

merak etmeyin yahu ışıklar içinde uyurlar,,,,

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