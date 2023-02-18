İstanbul'da bir garip olay! Okul riskli diye yıkım kararı alındı, veliler eylem yaptı

İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrencilerin, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla depreme güvenli okullara nakledileceğini duyuruldu. Beylikdüzü'ndeki Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi ise önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun yıkılacağını ve öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakillerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu mesajın ardından veliler, okulun önünde toplanarak kararı protesto etti.

İstanbul Valiliği, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, depreme güvenli okullara nakledileceğini duyurdu. 51 bin 995 öğrenciyi ve 2 bin 765 öğretmeni kapsayacak kararla ilgili Valilik, "Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EYLEM

Bu arada Beylikdüzü'nde, okulları için yıkım kararı çıkan veliler, okulla aynı bahçede bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 98 öğrencinin eğitim gördüğü Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi, önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun depreme dayanıklı olmadığını ve bu sebeple yıkılacağını, Pazartesi gününe kadar öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakillerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Mesajın ardından okuldaki öğrencilerin velileri okulla aynı bahçede olan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak kararı protesto etti. Veliler kendilerine herhangi bir rapor gösterilmeden okulların açılmasına kısa bir süre kala bu kararın kendilerine tebliğ edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bizimkent İlköğretim Okulu velilerine, öğrencilerin taşınması planlanan Haldun Taner İlköğretim okulunun velileri de destek verdi.

"BİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ OLARAK RAPORLARI GÖRMEK İSTİYORUM"

Aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olduğunu belirten veli Zeynep Cansu, "Dün akşam bize veli gruplarından bilgi geldi, okulumuz hakkında yıkım kararı varmış diye. Biz burada tam gün eğitim alıyorduk. Eğitim yarım güne indirilerek bütün öğrencilerin karşıdaki okula transfer edileceğini söylediler. Binanın yıkım kararı var ama bir çürük raporu yok bildiğimiz kadarıyla. Ben bu okulun olduğu sitede oturuyorum. Beylikdüzü'nün en iyi zemini olduğunu biliyoruz. Ben bir jeoloji mühendisi olarak da raporları görmek için milli eğitim müdürlüğüne geldim. Onlarda olmadığını söylediler, kaymakamlığa gittim. Oraya dilekçe bıraktım. Tam emin değilim ama galiba raporda sağlam bina ancak güçlendirilebilir yazılmış. Eğer aciliyeti yoksa bunun ertelenmesi için bir dilekçe verdik. Buradaki tek iki katlı bina burası. Teknik raporları görmek istiyoruz eğer bir hasar durumu varsa kimse buraya çocuğunu sokmak istemez. Bütün gün çalışan veliler var. Tam gün eğitimden yarım güne düşecek. Bina hasarlı değilse yıkmanın da bir mantığı yok, eğitim ve öğretimin bitmesine 3 ay var zaten" dedi.

AVCILAR'DAKİ DURUM

Öte yandan Avcılar'daki 3 okul ve bir eğitim merkezinin yıktırılarak yenisinin yapılmasına, 2 okulun da güçlendirilmesine karar verildi. Olası depreme karşı zayıf oldukları değerlendirilen okullardan Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu ile Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'nin güçlendirilmesi için çalışma yapılırken diğer 3 okul ve 1 eğitim merkezinin ise yıktırılarak yenisinin yapılacağı açıklandı.

İKİLİ EĞİTİMDEN TEKLİ EĞİTİME

Avcılar'daki Güngör Tekiner Ortaokulu'ndaki bin 122 öğrencinin Denizköşkler İlkokulu, Gümüşpala İlkokulu'ndaki bin 445 öğrencinin Borusan Ortaokulu ile Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ne, Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'ndeki 324 öğrencinin Ambarlı İlkokulu'na, Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu'ndaki399 öğrencinin- Avcılar Kız İmam Hatip Lisesi'ne ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'ndeki 273 öğrencinin- Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda pazartesi gününden itibaren eğitim göreceği belirtildi. Daha önce tekli eğitim verilen bu okullarda ikili eğitim sistemine geçilecek. Bunun yanı sıra mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait Avcılar Meslek Eğitim Merkezi'nin eğitiminiSaide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖĞRETMENLER BİLDİRDİ

Kararın kesinleşmesi ardından boşaltılmasına karar verilen okullardaki öğrencilerin velilerine SMS veya Whatsapp grupları üzerinden bilgilendirme yapılmaya başlandı. Veliler bu karardan endişe duyduklarını belirtirken, ilkokul öğrencilerinin lise öğrencileri için düzenlenen tuvaletleri kullanmada zorlanacaklarını, ikili eğitimden tekli eğitime geçmenin de iyi olmayacağını dile getirdi. Servis firmaları da bu konuda bilgilendirerek yeni düzenlemeler yapılmaya başlandı