İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kent genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ VE VALİLİK UYARDI

Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

Yapılan uyarılarına ardından Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda ağaçlar kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Kepçe yardımıyla kaldırılan ağaçlar, daha sonra mahalle sakinleri tarafından kesildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

TRAFİK POLİSLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Abdülzel Paşa Caddesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırırken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

BAKIRKÖY'DE DE DURUM AYNI

Bakırköy'de de bir sokakta park halinde bulunan bir otomobil devrilen ağacın altında kaldı.