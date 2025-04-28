İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
İstanbul'da kent genelinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Fatih ve Bakırköy'de ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Peş peşe uyarılar yayımlayan Meteoroloji ve valilik ise, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kent genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.
METEOROLOJİ VE VALİLİK UYARDI
Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
KUVVETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ
Yapılan uyarılarına ardından Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda ağaçlar kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Kepçe yardımıyla kaldırılan ağaçlar, daha sonra mahalle sakinleri tarafından kesildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
TRAFİK POLİSLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ
Abdülzel Paşa Caddesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırırken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.
BAKIRKÖY'DE DE DURUM AYNI
Bakırköy'de de bir sokakta park halinde bulunan bir otomobil devrilen ağacın altında kaldı.