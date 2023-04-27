İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor

İstanbul Küçükçekmece'de yangın alarmı verildi. Dereboyu Caddesi'nde Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler: