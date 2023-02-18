İstanbul'da deprem sonrası yapılan ve 1,5 sene önce tadilat edilen okul 'riskli yapı' çıktı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla "riskli yapı" olduğu için boşaltılmasına karar verilen 93 okul arasındaki Sarı Gazi İmamhatip Ortaokulu'nun 1999 depremi sonrasında yapıldığı ortaya çıktı. Sancaktepe'de bulunan okulun, 2000 yılında inşa edildiği ve 1,5 sene önce de tadilat edilmesine rağmen riskli çıkması kafalarda soru işareti bıraktı. 2021 yaz döneminde tadilat edilen okul, belediye başkanı, kaymakam, milli eğitim müdürü ve müftünün katılımıyla düzenlenen törenle eğitim öğretime tekrar açılmış.

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası harekete geçti. Megakentte okulların açılmasına 2 gün kala, riskli durumda olan 93 okulun tahliye edileceği açıklandı. 93 okul ilçe ilçe açıklanırken, 1999 Marmara depreminden sonra yapılan bir okulun da bu listede yer alması dikkat çekti.

DEPREM SONRASI YAPILAN OKUL "RİSKLİ" ÇIKTI

Boşaltılacak okullar arasında olan Sancaktepe'deki Sarı Gazi İmamhatip Ortaokulu da bulunuyor. Söz konusu okulun inşası 2000 yılında tamamlanmış ve 2021 yılında ise tadilata girip yenilenerek yapılan törenle tekrar eğitim öğretime başlamış.

BELEDİYE BAŞKANI, KAYMAKAM, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE MÜFTÜ AÇTI

4 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen açılış törenine; Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, İlçe Müftüsü Muammer Turan, Okul Müdürleri, STK temsilcileri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu güzel ilim yuvasından nice kutlu nesiller yetişir inşallah. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

1999 depreminden sonra yapılan ve 1,5 yıl önce tadilata giren bir okulun valiliğin yaptığı denetimlerde "riskli yapı" olarak çıkması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Okulu 1,5 sene önce hangi firmanın ya da kurumun tadilat ettiği merak konusu.