Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

SARSINTI İSTANBUL VE YALOVA'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi depreme ilişkin paylaştığı verilerde, Gemlik merkezli depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini kaydetti.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

"YIKICI DEPREMLERİN OLDUĞU BÖLGE"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA 2 BÜYÜK DEPREM OLDU

İstanbul ve çevresinde son 5 yılda iki büyük deprem meydana geldi. 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 93 kişi yaralandı. Sonraki deprem ise 23?Nisan?2025 tarihinde Marmara Denizi açıklarında oldu. Bu depremin büyüklüğü ise 6.1'di ve 1 kişi kalp kirinden öldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

bu deplemler yangınlar hepsi şeytann CHP VE ONA OY verenler yüzünden oluyor

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Haber Yorumlarıademsakarr:

Ben İstanbul’da oturuyorum hissetmedim nasıl şiddetli hissedilmiş çok merak ediyorum

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Haber YorumlarıSerkan K.:

Moderatör, koltuğun mu oynadı. Bi civatalarını kontrol et...

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Haber YorumlarıErcan POLAT:

Hangi bölgede hissedilmiş İstanbul'da ? Beylikdüzü burası ve zerre hissetmedim.

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Haber YorumlarıSevtap Alpargun:

Yalova'da oldukça hissedildi.Dipten vurdu,çabuk geçti.Bursa merkezli olduğunu anladım zaten.Allah hepimizi korusun!

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