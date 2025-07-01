Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

SARSINTI İSTANBUL VE YALOVA'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi depreme ilişkin paylaştığı verilerde, Gemlik merkezli depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini kaydetti.

"YIKICI DEPREMLERİN OLDUĞU BÖLGE"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA 2 BÜYÜK DEPREM OLDU

İstanbul ve çevresinde son 5 yılda iki büyük deprem meydana geldi. 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 93 kişi yaralandı. Sonraki deprem ise 23?Nisan?2025 tarihinde Marmara Denizi açıklarında oldu. Bu depremin büyüklüğü ise 6.1'di ve 1 kişi kalp kirinden öldü.