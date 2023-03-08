İstanbul'da 21'inci 'Feminist Gece Yürüyüşü' Eylemi, "Hükümet İstifa" Sloganıyla Başladı

İstanbul Taksim’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılması planlanan 21’inci Feminist Gece Yürüyüşü’ne izin verilmemesi üzerine kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya gelerek, “Hükümet istifa” sloganıyla eyleme başladı. Bu arada, Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu’na doğru yürüyüşe geçti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL / GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılması planlanan 21'inci Feminist Gece Yürüyüşü'ne izin verilmemesi üzerine kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya gelerek, "Hükümet istifa" sloganıyla eyleme başladı. Bu arada, Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu'na doğru yürüyüşe geçti.

İstanbul'da bu yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 21'incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya geldi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararının ardından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin birçok noktası, polis bariyerleri ile çevrildi. Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarının kapatılmasına karşın kadınlar, yürüyüş için otopark önünde bir araya geldi. Eylem, saat 19.30'da "Hükümet istifa" ve "Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "İnadına özgürlük" sloganlarıyla başladı.

Bu arada, Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu'na doğru yürüyüşe geçti.