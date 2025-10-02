Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'in Saldırılarına Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlar üzerine soruşturma başlattı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen aktivistlerin gözaltına alınması ve teknelere el konulmasıyla ilgili suçlamalar gündeme geldi.

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi yer aldı.

