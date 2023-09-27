CHP İl Başkanı Adayı Canpolat: İmamoğlu'nu belediye başkanı yapmaya hazır mısınız?

Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci olağan il kongresi 8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yapılacak kongre öncesi ilk adaylığı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik açıklamıştı. CHP Eski İl Başkanlarından Cemal Canpolat da İl Başkanlığı önünde düzenlenen miting ile İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı. Canpolat'a CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre, Eren Erdem, Bülent Kuşoğlu, Hasan Efe Uyar, Milletvekilleri Yüksel Mahsun Kılıç, Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Sarıgül, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP parti meclis üyeleri de eşlik etti. CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat konuşmasına "Artık yeniden ayağa kalkma zamanının geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ayağa kalkmaya hazır mı? Bu saltanat düzenini yıkmaya hazır mı? Parti içerisinde barışı, sevgiyi yeniden yeşertmeye hazır mı? Belediye Başkanlarının, il Başkanlarının, İlçe Başkanlarının, Genel Merkez yöneticilerinin, bütün örgütün, sahipsiz olan örgütün, kimsesiz olanlarla birlikte barış içinde yeniden ayağa kalkmaya hazır mıyız?" sorularıyla başladı.

"BU PARTİ SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULMUŞTUR"

Canpolat, "Bu çınarın gölgesinde herkese yer var. Bu çınarın gölgesinde Türkiye'nin ötekilerine, farklı düşüncede olanlara, bizim gibi düşünmeyenlere, tıpkı Cumhuriyetin kurulduğu gün gibi herkesi bu ulu çınarın etrafında toparlamanın mücadelesini hep beraber vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi öyle herhangi bir parti değil. Dört tane televizyonda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına saldırarak, CHP değerlerine saldırarak, Cumhuriyet Halk Partisinin değerlerini ortadan kaldıramazsınız. Çünkü bu parti savaş meydanlarında kurulmuştur. Hem eski il başkanınız, hem eski parti meclis üyesi olarak, hem de şimdi il başkanlığına aday olarak, örgütün, ilçe başkanlarımızın önerisiyle, partimizin diğer genç iki arkadaşımızın önerisiyle önümüzde ki süreçte, onların her türlü önünü açmak üzere, yeniden cumhuriyet Halk Partililerin, sahipsiz kalan, kimsesiz kalan, İYİ Parti'nin üzerinden işe girme dönemi bitmiştir" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIMIZA SALDIRARAK, İTİBARSIZLAŞTIRARAK SİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİNE YENİ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'

Canpolat, "Bir yenileşmeye ihtiyaç var mı? Elbette var. Yeni kadrolara ihtiyaç var mı? Elbette var. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkanımıza saldırarak, itibarsızlaştırarak siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir şey yapamazsınız, buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu parti, barajın altında kaldığında bu partiyi terk edenler, biz oturup ilçe merkezlerinde ağlayan ilçe başkanlarını, il başkanlarını biliyoruz. Dişiyle tırnağı ile pankart asanlar, cebinden parayı toplayıp ilçesinin parasını ödeyenler, evinin, çoluk çocuğunun nafakasını getirip parti için mücadele verenlerin mücadelesini yürütmek için aday olduk" İfadelerini kullandı.

CANPOLAT, İLÇE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTI

İl örgütünü savunmak için aday olduğunu dile getiren Cemal Canpolat, "İlçe başkanlarını savurmaya, savrulmaya, taraf tutturmaya, CHP ilçe başkanlarını sadece iş yapan, afiş yapan, örgütü kovalayan noktasına getirmeyeceğimizi, adaylık döneminde CHP ilçe başkanlarının nasıl sahipsiz olduğunu, nasıl dışarıda kaldığını biliyoruz. CHP örgütünü, ilçe başkanlarının siyasette önünü açmak için aday olduk. CHP'de yenilenme olacak, nasıl olacak bu yenilenme? Yukarıda 3-5 medyanın yönlendirmesiyle, tepeden söylemlerle, 25-30 yıldır bu parti de milletvekili olup hiç değişmeyenlerle değişimi sağlamak mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olacaksın, 20 yıl bir tek şeye muhalefet etmeyeceksin, 20 yıl bir tek şeyi eleştirmeyeceksin, 20 yıl ön seçim demeyeceksin, ön seçim kaldırıldığında kaldırılması için el kaldıracaksın. 20 yıldır, 45 il başkanını son seçimde aday olduğunda bunun 40 tanesini milletvekili listelerine koymayacaksınız, buna bir tek tavır koymayacaksınız, hangi değişimden hangi tavrı koydunuz bu örgütün lehine ki biz bu değişimin arkasında tavır koymuş olalım" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NU BELEDİYE BAŞKANI YAPMAYA HAZIR MISINIZ?'

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen İl Başkan Adayı Canpolat, "Yeniden İstanbul'da, önümüzde ki seçimde CHP'nin İstanbul adayınız İmamoğlu'nu belediye başkanı yapmaya hazır mısınız? İstanbul'u alacağız, Türkiye'yi alacağız, Cumhurbaşkanlığını alacağız. Yılgınlık yok, suskunluk yok, korkaklık yok. Bize oy veren 25 buçuk milyon adına direnmeye, mücadele etmeye, onların onurunu, haysiyetini korumaya hazır mısınız? Yeniden İstanbul'dan başlayarak partide ki sevgisizliği ortadan kaldıracağız. Partimizi yeniden bir aile, büyük bir aile, büyük çınarın gölgesi altına herkesi toplayacağız. Dışarıya vereceğimiz bir tek kişi yok, kırıp dökeceğimiz bir tek kişi yok. Partinin tamamını kucaklayacağız, dışarda kalanları kucaklayacağız. İlkin sevgiyi koyacağız, başarıyı, emeği koyacağız, liyakati öne koyacağız. Kavga dönemini bitireceğiz, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 düvele karşı savaştığı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini koruyacağız, mücadelesini yürüteceğiz" şeklinde konuştu.