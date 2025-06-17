İsrail Savunma Bakanı'ndan İran Lideri Hamaney'e Tehdit

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e Saddam Hüseyin'in sonuna benzer bir tehditte bulunarak, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Katz, İsrail ordusuyla yaptığı toplantıda, Hamaney'in geçmişteki hatalarını hatırlaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'e "sonun Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi olur" tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, İran'a saldırılar hakkında durum değerlendirmesi yapmak için İsrail ordusundan üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Katz, dün devlet televizyonuna yaptıkları hava saldırısına atıfta bulunarak, İran'a saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle "Hamaney'i uyardığını" dile getiren Katz, isim vermeden Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'e atıfta bulundu.

Katz, "İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında çıkan haberde, İsrail'in İran lideri Hamaney'a karşı suikast düzenlemek istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna engel olduğu iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte de Hamaney'i hedef almalarının çatışmaları sonlandıracağını savunmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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