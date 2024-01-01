İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'den "Filistinlilerin göç etmesi ve Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" yönünde çağrıda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada Gazzelilerin gönüllü göçünün hayata geçirilmesi mümkün olmayan hayal olduğu belirtildi.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANDAN "GÖNÜLLÜ GÖÇ" ÇAĞRISI

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliama devam ederken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yaptığı çağrı, İsrail'in asıl amacını bir kez daha ortaya koydu. Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Smotrich, saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin "gönüllü göç" ettirilmesini istedi.

"YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULSUN"

Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulundu. Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede "Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" çağrısı yaptı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"GAZZE, İSRAİL'İ YIKMAK İSTEYEN 2 MİLYON KİŞİNİN YUVASI OLMAYACAK"

Smotrich, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını" söyleyerek "Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini" istemişti.

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımlamıştı. Danon, bu planda Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

NETANYAHU'NUN KABİNESİ KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPIYOR

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine dair İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti: "Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.

HAMAS: HAYATA GEÇİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAK HAYALLER

Hamas, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir." denildi.

İsrailli bakanların söylemlerini "faşizan" olarak değerlendiren Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "savaş suçu sayılan bu faşist tutum karşısında uluslararası hukukun araçlarını harekete geçirme ve işgalci yapının liderlerini çocuklara ve savunmasız sivillere karşı devam eden suçlarından sorumlu tutma" çağrısı yaptı.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 87 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, "saldırıların başladığı günden bu yana geçen 87 günde 21 bin 978 şehit verdiklerini, 57 bin 697 kişinin de yaralandığını, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu" ifade etti.