İsrail basını: Beyrut ve Tel Aviv, Lübnan'ın güneyinde "pilot bölgelerin" kurulmasını görüşüyor

İsrail basını, ABD'nin ev sahipliğinde Beyrut ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmelerin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı "pilot bölgelerin" oluşturulmasına ilişkin anlaşmalara odaklandığını yazdı.

Maariv gazetesinin haberinde, İsrail ve Lübnan arasında Washington'da dün 5. kez düzenlenen görüşmelerde güvenlik konularının ele alınacağı ve 25 Hazirana kadar süreceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde Lübnan ordusunun güvenlik sorumluluğunu üstleneceği ve Hizbullah'ın dönmesinin engellenmesi karşılığında İsrail ordusunun işgal ettiği bazı bölgelerden sınırlı bir şekilde çekilmesini içeren "pilot bölgeler" planının uygulanmasına yönelik bir mekanizma oluşturulmasının görüşüldüğü kaydedildi.

"Pilot bölgeler" fikrinin önceki görüşmelerin ardından ele alındığı aktarılan haberde, ABD'nin gözetimi ve denetimi altında İsrail ordusunun söz konusu bölgelerden "sınırlı ve planlı bir şekilde" çekilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Tarafların görüşmelerde bu planın detaylarını değerlendirdiği, pilot uygulamaya dahil edilecek bölgeler, zaman çizelgesi, gözlem ve takip mekanizmaları ile planın başarısını veya başarısızlığını ölçecek kriterlerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Üç kısma ayrılan görüşmelerin 23 Haziranda siyasi konularla başladığı, 24 Haziranda güvenlik konularıyla devam ettiği ve 25 Haziranda taraflardan siyasi ve güvenlik heyetlerinin katılımıyla uzlaşmaya ve nihai sonuçlara ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İsrailli heyetin, pilot uygulama için ayrıntılı haritalar ve operasyonel bir plan sunmasının beklendiği ifade edilen haberde, anlaşmaya varılması halinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde konuşlanmasına düzenlemeler yapmayı değerlendirdiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısıyla ilgili istihbaratı ABD ile paylaştığı belirtilen haberde, bunun Lübnan ordusunun operasyonel yeteneklerinin test edilmesi ve Hizbullah'ın yeniden güçlenmesinin önlenebileceği alanların belirlenmesi amacıyla yapıldığı iddia edildi.

Tel Aivv ile Beyrut yönetimleri, ABD'nin arabuluculuğunda doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alınması beklenen görüşmelerin 5. turu Washington'da devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.