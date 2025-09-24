Haberler

BM toplantısı sonrası Gazze'ye korkunç saldırı! Onlarca ölü var

BM toplantısı sonrası Gazze'ye korkunç saldırı! Onlarca ölü var
Birleşmiş Milletler'de Gazze gündemiyle yapılan toplantının hemen ardından İsrail'in hava ve topçu saldırıları şehri kana buladı. Aralarında çocukların da bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler'de Gazze gündemiyle yapılan toplantının hemen ardından, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattı. 28'i Gazze kentinde olmak üzere toplam 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

GAZZE'NİN SEMALARINDA İHA'LAR, SOKAKLARINDA KATLİAM

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı. Kentin üzerinde İHA'lar aralıksız uçarken, bombardıman sivil alanları hedef aldı.

DEPOLAR, EVLER, ÇARŞILAR VURULDU

İsrail'in, Gazze Belediyesi'ne ait Firas Çarşısı'nda yerinden edilmiş insanların barındığı depoları hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sabra Mahallesi'nde el-Hams ailesine ait bir evin bombalanmasıyla 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sahabe Caddesi'ndeki bir daireye düzenlenen saldırıda 2 kadın öldü.

Ömer el-Muhtar Caddesi'nde insansız hava aracı saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanda 5 kişi öldü.

ÇOCUKLAR VE SİVİLLER HEDEFTE

Hastane kaynakları, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu doğruladı. Yüzlerce yaralı, kentteki sağlık merkezlerine taşındı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
500
