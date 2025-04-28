İsrail'in Gazze'de 18 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarının en büyük kurbanı çocuklar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 18 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılar ve son 57 gündür ağır şekilde uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle en büyük bedeli masum çocuklar ödüyor.

İsrail ordusunun ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başlattığı şiddetli saldırılarda, Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, 595 çocuk öldürüldü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik olarak sivilleri hedef aldığı saldırılarda 18 bini aşkın çocuk yaşamını yitirdi.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Gazze'de yaralanan 110 bin kişiden en az 25 binin çocuk olduğunu aktarırken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 3 ila 4 bin çocuğun bir veya daha fazla uzvunun kesilmek zorunda kaldığını öngörüyor.

Gazze Şeridi, dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar çok sayıda ampute çocuğa ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanmasına rağmen İsrail, 18 aydır devam ettirdiği saldırıların yanı sıra 57 gündür uyguladığı insani yardım ambargosu ile 9 Mart'ta bölgeye giden elektriği kesmesiyle Gazzeli çocukların yaşadığı felaketi katlanılamaz boyutlara çıkarmış durumda.

İsrail saldırıları, Gazze'yi "ölüm labirentine" çevirdi

UNICEF Filistin Sözcüsü Kazım Ebu Halaf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunun en büyük kurbanlarından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

En düşük tahminlerin Gazze'de 15 binin üzerinde çocuğun öldürüldüğü yönünde olduğunu vurgulayan Halaf, bunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde her gün ortalama 30 çocuğun İsrail bombardımanlarında yaşamını yitirdiği anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail'in 41 gün önce ateşkesi bozarak tekrar başlattığı kara ve hava saldırılarına ilişkin Halaf, "Her gün siviller ölüyor, bunların arasında elbette kadınlar da var, ama aynı zamanda çocuklar da var. Çocuklar başlatmadıkları ve durduramadıkları bir savaşın bedelini ödüyorlar." dedi.

İnsani yardım ambargosu ve bölgeye giden elektriği kesme kararının ardından İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırıların Gazze'yi "ölüm labirentine" çevirdiğini ifade eden Halaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzeyden güneye doğru giderek ölümden kaçtığınızı düşünüyorsunuz ancak bombardıman sizi güneyde buluyor. Güneyden kuzeye doğru gidiyorsunuz, bombardıman sizi kuzeyde buluyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Mevasi bölgesinin her geçen gün biraz daha güvenli olabileceğini düşünüyorsunuz ancak sahadan sivillerin yaşadığı çadırların bombalandığına dair raporlar alıyoruz."

Gazze'de tekrar baş gösteren gıda güvensizliği çocuklar için büyük risk oluşturuyor

İsrail'in 57 gündür insani yardım girişlerini engellemesinin 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en uzun insani yardım ambargosu olduğunu aktaran Halaf, bunun Gazze nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan çocukların üstünde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Halaf, "Gazze'deki Filistinliler için yiyecek girişine ihtiyaç var. Gazze'deki gıda güvenliği şu anda sarsılıyor ve yetersiz beslenme döngüsüne geri dönen çocuklar var. Bu da büyük zorluklardan biri, özellikle iki yaş altı bebekler için." dedi.

İsrail'in insani yardım ambargosunu başlatmasının ardından 9 Mart'ta Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki su arıtma tesisine elektriği kesmesinin içme suyu üretim oranını yüzde 85 düşürdüğünü paylaşan Halaf, bunun bölgedeki 400 bini çocuk, 1 milyon Filistinliyi etkilediğini kaydetti.

Gazze'de tıbbi tahliyeye muhtaç 4 bin çocuk var

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden neredeyse tümünün tam kapasiteyle hizmet vermekten yoksun bırakıldığını hatırlatan Halaf, sadece 20 civarında hastanenin kısmen faaliyet gösterebildiğini belirtti.

Halaf, insani yardım ambargosunun yarattığı ilaç ve tıbbi ekipman yokluğu nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, en az 4 bin çocuğun aralarında bulunduğu 12 bin civarında Filistinlinin tıbbi tahliyeye muhtaç bırakıldığını belirtti.

Ancak şimdiye kadar yalnızca yaklaşık 2 bin kişinin tedavi için Gazze'den çıkışına izin verildiğini paylaşan Halaf, çıkabilenlerden sadece 689'unun çocuk yaralı ve hasta olduğunu aktardı.

Halaf, "Bir noktada Gazze'de doktorlar, kimin tedavi edileceği veya edilmeyeceği konusunda zor bir karar vermek zorunda kalıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde pek çok hasta ve yaralı çocuğun İsrail'in engellemesi nedeniyle tahliye bekleyişini sürdürürken hayata gözlerini yumduğunu kaydeden Halaf, kanser hastası "İslam" isimli bir çocuğun tahliyesi için 6 ayrı teşebbüste bulunulduğunu ancak çıkışına izin verilmediğini için yaşamını yitirdiğini kaydetti.

-"Gazze'deki çocukların tüm hakları ihlal edildi"

Çocukları Savunma Küresel Hareketi Filistin Şubesi Hesap Verebilirlik Programı Direktörü Ayed Katiş ise çocuk hakları örgütü olarak İsrail'in çocukları bu denli hedef alacağını beklemediklerini belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamaları ve ihlalleri sonucu yaklaşık 18 bin civarında çocuğun öldürüldüğüne işaret etti.

İsrail'in Gazze'deki çocukların neredeyse tüm yaşamsal ihtiyaçlarını hedef aldığını vurgulaya Katiş, "(İsrail), yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi'ne yiyecek, su ve tüm temel ihtiyaçların akışını engelliyor ve oradaki insanlar açlıktan ölüyor." dedi.

Çocukları Savunma Küresel Hareketi olarak Gazze'de çocukların açlık veya hipotermi nedeniyle öldüğü birçok vakayı belgelediklerinin altını çizen Katiş, "Gazze'de yaşayan çocukların durumu içler acısı. Neredeyse tüm hakları ihlal edildi. Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde, özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan tüm hakları. Eğitim, sağlık hizmeti yok, yiyecek yok." diye konuştu.

Uluslararası toplumun şimdiye kadar İsrail'in aralarında Gazze Şeridi'ndeki çocukların da olduğu Filistinlilere yönelik "soykırımını" durdurması için neredeyse hiçbir şey yapmadığını savunan Katiş, "Uluslararası toplumdan baskı ve yaptırım gelmediği sürece, İsrail Filistinlilere karşı soykırımını sürdürecek. ve bu, Gazze Şeridi'nde yaşayan daha fazla çocuğun hayatına mal olacak." dedi.

Gazze'deki çocuk ölümlerinin sayısının 5 yıl boyunca dünyadaki tüm silahlı çatışmalarda yaşamını yitiren çocukların sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Katiş, bunun "İsrail'in uluslararası insani ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını gösterdiğini" vurguladı.

-İsrail, Ekim 2023'e kadar Filistin'de 2 bin 300 çocuğu öldürdü

Çocukları Savunma Küresel Hareketi Filistin olarak, 2000 yılından beri çocuklara yönelik sistematik İsrail şiddetini ve ihlallerini kayıt altına aldıklarını aktaran Katiş, 2000 yılından 2023'ün Ekim ayına kadar Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni de içeren işgal altındaki Filistin topraklarında 2 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Katiş, "Bu çocukların çoğu Gazze Şeridi'ndendi, özellikle de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri işgali sırasında. Ancak bu dönemde belgelediğimiz en yüksek sayı, 50 gün süren 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sırasındaydı. O dönemde İsrail işgal güçleri 535 Filistinli çocuğu öldürdü." ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana olanlara inanmasının çok güç olduğunu belirten Katiş, "Bir çocuk hakları örgütü olarak İsrail'in Filistinli çocukları bu şekilde hedef alacağını beklemiyorduk." dedi.