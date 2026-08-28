İsrail, Lübnan pilot bölge projesini başarısız buldu

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Beyrut ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası Lübnan'ın güneyinde başlatılan "pilot bölgeler projesinin" başarısız olduğunu ABD'ye bildirdiğini iddia etti.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tel Aviv, Washington yönetimine güvenlik kanalları üzerinden bir mesaj iletti.

Mesajda, İsrail'in Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen altyapı tesisleriyle mücadeledeki performansından memnun olmadığı ifade edildi.

İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Lübnan ordusuna koordinatları verilen noktalardaki altyapıların imha edilmediğini, buna rağmen Lübnan tarafının yeni koordinatlar talep etmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü.

Haberde, İsrail askeri kurumlarının Lübnan ordusunu Hizbullah'a ait silah ve altyapılara karşı etkili adımlar atmamakla suçladığı kaydedildi.

Ayrıca Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolphe Heykel'in "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah liderleriyle karşı karşıya gelmekten çekindiği" ve Lübnan güçlerinin silah arama ile altyapı tespit operasyonlarını İsrail'in beklediği etkinlikle yürütmediği iddia edildi.

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Lübnan ordusu ile Hizbullah arasında "gerçek bir temasın yaşanmadığını" savunarak, İsrail'in bu durumdan rahatsız olduğunu ve bu nedenle yeni pilot bölgeler konusunda anlaşmaya varmak için acele etmediğini belirtti.

Aynı yetkili, Lübnan ordusuna bağlı bir birliğin İsrail tarafından bildirilen bir noktaya gittiğini, yeraltı tünel girişinde sadece birkaç metre ilerledikten sonra arama yapmadan geri çekildiğini iddia etti.

Söz konusu iddialara ilişkin Lübnan makamlarından veya Hizbullah cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA