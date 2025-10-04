İsrail'deki Aktivistler Türkiye'ye Transfer Ediliyor
Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alacak.
FARKLI ÜLKE VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel