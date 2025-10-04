Haberler

İsrail'deki Aktivistler Türkiye'ye Transfer Ediliyor

Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer alacak.

FARKLI ÜLKE VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail'de tutulan aktivistlerin bugün Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, Türk vatandaşların yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülüyor.

