İsrail'deki Aktivistler Türkiye'ye Transfer Ediliyor

FARKLI ÜLKE VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail'de tutulan aktivistlerin bugün Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, Türk vatandaşların yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülüyor.