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İsrail, Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

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İsrail ordusu, gelecek haftalarda Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Üçüncü aşama, kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasında tampon bölge oluşturulmasını içeriyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 472 askerini kaybetmiş ve 784 subay ve asker yaralanmıştı.

İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi.

İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise İsrail ordusu içindeki "seçkin" piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı ifade edilmişti.

Walla internet sitesinde ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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