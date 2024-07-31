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Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

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İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail sessizliğini koruyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın suikastın düzenlediği geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği öğrenildi. Netanyahu ve Gallant'ın Haniye'ye düzenlenen suikasttan kabinedeki bakanları haberdar etmediği ortaya çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın düzenlendiği gece İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde olduğu bildirildi.

NETANYAHU, SUİKASTIN DÜZENLENDİĞİ ANLARDA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAYMIŞ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi. Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların yaşananlardan haberi olmadı.

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymışİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Netanyahu'nun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından güvenlik istişaresi yapmak üzere Savunma Bakanlığına gittiği bildirilmişti. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymışİsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Kimse Beni AF Etmesede Ruslar Eder:

Tüm savaşlar durmalı ve Rusyanın para birimi RUBLE.. her ülkede bolca olmalı. Şu an ben sadece ABD doları ve EURO görüyorum Türkiyede. Ruble de görmek isterim EŞİTCE.

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?í???:

Bunun haber değeri nedir? Wc de olsa yazacak mıydınız??

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