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İsrail askerleri Hamas'ın tünelleri karşısında şaşkına döndü

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İsrailli bir savaş muhabiri, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin Hamas'ın tünelleri karşısında şaşkına döndüğünü belirtti. Mahalle, Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri olarak tanımlanıyor.

İsrailli bir savaş muhabiri, Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kazdığı tünel ve kuyular karşısında "şaşkına döndüğünü ve bir meydan okumayla" karşılaştığını belirtti.

İsrail merkezli Walla internet sitesinin savaş muhabiri Amir Buhbot, cuma günü, Şucaiyye'de İsrail askerlerine eşlik ettiği sırada gördüklerini ve izlenimlerini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Yazıya göre, 188. Tugayı Komutan Yardımcısı Yarbay Odid, Şucaiyye'ye vardıklarında askerlere, "Filistinli silahlı kişilerin, her yere tünel ve kuyu kazmaktan kaçınmadığını, bölgede gerçekten de tünel ve kuyular bulduklarını ve daha fazlasının da olduğunu düşündüklerini" söyledi.

Odid, "Şucaiyye'de, düşman, antitank füzeleri, havan topları ve intihar bombacılarının" olduğunu dile getirdi.

Şucaiyye'yi " Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri olarak" tanımladı

Buhbot, yazısına şöyle devam etti:

"Bir Merkava tankı yavaşlıyor ve eskiden 3 katlı olduğu anlaşılan bir binanın yakınında duruyor. Şu anki haline ise bina demek bir tür iltifat olur. Neredeyse Şucaiyye'nin toprağına değecek kadar aşağı doğru sarkmış.

Binalar ile tanklar arasında 188. Tugayı komutan yardımcısı, etrafında silahlı askerler olduğu halde duruyor. Tam bir teyakkuz halindeler. Onlara (askerlere) 'silahlı bir birliğin ve silahlı bir insansız hava aracının (SİHA) ansızın nereden çıkacağını bilemezsiniz.' diyor.

Onu (Odid) pür dikkat dinlemelisin ki hiç dinmeyen patlama sesleri, makineli tüfeklerin gürültüsü ve sürekli çalışan topçu bataryalarının sesinde boğulmasın söyledikleri. Burası, Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri. Mayınlarla dolu ve bir yerden bir yere sürekli hareket halinde olan bir düşmana karşı sürekli uyarı yapılıyor."

"Şucaiyye, İsrail ordusu için bir meydan okuma"

Geçen pazartesi gününden bu yana Şucaiyye'de bulunan 188. Tugay'ın muharebe ekibinde, "605. Mühendislik Taburu, 890. Paraşütçü Taburu, piyade birlikleri ve komutanlarından oluşan 906. Tabur ve 74. Zırhlı Tabur'un bulunduğunu aktaran Buhbot, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bölgeyi avucunun içi gibi bilen kıdemli bir güvenlik görevlisi bana, 'Söyleyeceklerimi iyi belle. Şucaiyye'de saklanan çok güçlü bir tabur var. Bu, Hamas'ın, askeri kanadının en güçlü taburlarından' dedi.

Bu, İsrail ordusu için bir meydan okuma. Bunun benzerini, 2014'teki 'Koruyucu Hat Operasyonu'nda Golani Tugayının Şucaiyye'de kara saldırısı gerçekleştirdiğinde yaşadık. Golani Tugayı Şucaiyye'ye girdi ve neyle karşılaşacağını bilmemesinin bedelini ağır ödedi.

Şucaiyye, tarihsel olarak şer ve zulmün çok olduğu bir yer olarak biliniyor. Oron Şaul'u da (İsrail'in, öldürüldüğünü ancak cesedinin Hamas'ın elinde kaldığını söylediği asker) orada kaçırdılar.

Gökyüzündeki herhangi bir hareket veya hafif bir ses, Hamas'a ait bir drone ile saldırı olabileceği korkusuyla, bakışların birbirine çevrilmesine ve tüfek namlularının doğrultulmasına neden oluyor."

Kaynak: AA / Güncel

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