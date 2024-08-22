Üye Girişi
Haberler

İsrail askerleri Filistinliye evini kullanılamaz hale getirdikten sonra 'üzgünüz' dedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evini kurşun yağmuruna tutarak kullanılamaz hale getirdikleri Filistinliye 'evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evini kurşun yağmuruna tutarak kullanılamaz hale getirdikleri Filistinliye "evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz" dedi.

İsrail askerleri bugün Tulkerim'e düzenlediği ve 14 saat süren baskında, Ektaba ilçesinde yaşayan Ahmed Nasr (30) isimli Filistinlinin evini kurşun yağmuruna tuttu.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte evde bulundukları sırada İsrail kurşunlarının hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını belirtti.

Nasr, "Sabah evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandık. Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile. Babamın evin önüne park ettiği otomobil Energa anti-tank füzesiyle vuruldu ve tamamen yandı." dedi.

Evde "aranan" bir kişi olduğunu iddia eden İsrail askerlerinin yaptıkları arama sonucu kendisi, eşi ve çocuklarından başka kimseyi bulamadığını kaydeden Nasr, şöyle devam etti:

"Evden çıktıktan sonra bir asker bana 'iki saat önce evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dedi. Ne diyebilirim ki, evim kullanılamaz halde, her yer kurşunlandı, babamın otomobili yandı, İsrail askeri de bana 'üzgünüz' diyor."

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenlemiş, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Batı Şeria Filistin İsrail Dünya Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title