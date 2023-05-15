Isparta'da 4 milletvekili paylaşıldı

ISPARTA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 335 bin 382 olduğu Isparta'da, 301 bin 643 kişi sandık başına gitti. Isparta İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan 292 bin 711 geçerli oyun 95 bin 11'ini Ak Parti, 65 bin 220'sini CHP, 59 bin 815'ini MHP ve 48 bin 160'ını da İYİ Parti aldı. Isparta'da 4 milletvekilliği AK Parti 1, CHP 1, İYİ Parti 1, MHP 1 olarak dağıldı. AK Parti'de eski milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz (55), CHP İl Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Hikmet Yalım Halıcı (45) ile MHP İl Başkanlığı görevinden istifa edip, aday olan Hasan Basri Sönmez (49), Meclis'e gitmeye hak kazandı. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in uzun süre özel doktoru olarak görev yapan ve geçen dönem Isparta Milletvekili seçilen Aylin Cesur (52), ikinci kez Meclis'e girdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde Isparta'nın 4 milletvekilliği AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 olarak dağılmıştı.

MHP 1'inci sıradan milletvekili olan Hasan Basri Sönmez, 1974 yılında Yalvaç ilçesinde doğdu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. MHP Yalvaç İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. MHP Isparta İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2020-2022 yılları arasında MHP Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunmuş olup, 28'inci dönem 2023 genel seçimlerinde görevinden ayrılarak milletvekili adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası.