Türkiye'nin de Aralarında Bulunduğu 8 Ülke Gazze'de Ateşkesi İhlal Eden İsrail'i Kınadı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'deki ateşkesi ihlal eden İsrail'i güçlü bir şekilde kınadı ve gerilimin artma riskine dikkat çekerek barış planının uygulanmasının önemini vurguladı.

2 Şubat 2026

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'deki ateşkesi pek çok kez ihlal eden İsrail'i güçlü şekilde kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'deki ateşkesi pek çok kez ihlal eden İsrail'i güçlü şekilde kınadı.

Bakanlar pazar günü yaptığı açıklamada ihlallerin "gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkardığı" uyarısı yapılırken, barış planının ikinci aşamasına bağlı kalınmasının şart olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik iki yıl süren saldırılarının ardından Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğuyla 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
