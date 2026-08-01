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Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi

Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi Haber Videosunu İzle
Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi
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Sosyal medyada “Nalet Bebe” adıyla tanınan fenomen Ömer Başdoğan, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak kaza yaptı. Yüzünden yaralanan Başdoğan, kazanın ardından çektiği videoda yaşadıklarını esprili bir dille anlatırken, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medyada “Nalet Bebe” adıyla tanınan fenomen ve oyuncu Ömer Başdoğan, kullandığı motosikletle kaza geçirdi. Virajı alamayarak düştüğü belirtilen Başdoğan, kazanın ardından yüzündeki yaralara rağmen çektiği videoyla takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

YÜZÜNDEKİ YARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ömer Başdoğan, motosiklet kazası geçirdi. Kazanın ardından kamera karşısına geçen Başdoğan’ın yüzündeki yaralar dikkat çekti.

Yaşadığı kazayı kendine has mizahi üslubuyla anlatan Başdoğan, viraja hızlı girdiğini belirterek, “Zemin güzeldi, viraja hızlı girdim. Sağlık durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Başdoğan'ın paylaşımında ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtmesi takipçilerini rahatlattı. 

“NALET BEBE” İSMİYLE TANINIYOR

Ömer Başdoğan, özellikle Vine döneminde çektiği kısa mizah videolarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra Instagram ve YouTube'da içerik üretmeye devam eden Başdoğan, sosyal medyada “Nalet Bebe” adıyla ün kazandı.

Sosyal medya kariyerinin ardından oyunculuğa da adım atan Başdoğan; “Hep Yek 3: Titrettin Beni”, “Enes Batur Gerçek Kahraman”, “Şahane Hayaller” ve “Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan” gibi yapımlarda rol aldı. “Şahane Hayaller” filminin senaristleri arasında da yer alan Başdoğan'ın filmografisinde son olarak 2025 yapımı “Kara Kenan” bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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