İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan, Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu:

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Filistin Günü kapsamında düzenlen Filistin Gençlik Forumu'nda, 2027 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'nin Lefkoşa olacağını duyurdu.

Ayhan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nun açılış töreninde, Gençlik Başkenti Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Günü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile önemli organizasyonlar düzenlediklerini belirten Ayhan, bu sabah, ömrünün 75 yılını Filistin davasına adamış Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında "Gazze Mahkemesi Oturumu"nu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Gençlik Forumu'nda ise "Filistin davasını nasıl sürdürürüz" meselesini konuşacaklarını dile getiren Ayhan, "Akşam da inşallah hep birlikte Filistin Milli Takımı'nı, bir milletin onurunu, haysiyetini temsil eden, bayrağını gururla temsil eden kahramanları inşallah Konya'mızda ağırlamış olacağız. Ben burada Konya'mıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konya'dan bir duyuru yapmak istediğini söyleyen Ayhan, "İnşallah 2027 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'mızı Gençlik Başkenti ilan ettik. İslam Gençlik Başkenti Lefkoşa olacaktır. Buradan bir diğer İslam fetih yurduna, Lefkoşa'ya 2027'de devam edeceğiz. 2026'da Konya'dayız, 2027'de Lefkoşa'dayız." dedi.

"Gazze'deki insani felaket ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörü kabul edilemez"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel de Filistin Günü etkinliklerinin, Filistin'le Türkiye arasındaki köklü ve sarsılmaz bağları bir kez daha güçlü şekilde ortaya koymaya vesile olacağını söyledi.

Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sebebi olan Filistin davasını savunmak Türk dış politikasının temel önceliklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda İsrail'in uluslararası hukuku ve en temel insan haklarını hiçe sayan saldırılarının derhal durdurulması için her türlü girişimi kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

İnsanlığa karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için tüm gayreti gösterdiklerini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki insani felaket ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörü kabul edilemez. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha etkin ve görünür bir kuruluş olarak İslam aleminin ortak sesi olmasını istemektedir. İslam aleminin sorunları ancak bu yolla çözüme kavuşabilir. Bu amaç doğrultusunda teşkilatın yeni genel sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed'e desteğimizi sürdüreceğiz. Yine bu vesileyle İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'nın, İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından 2027 yılı İslam Gençlik Başkenti seçilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gençlik Forumu'nun İslam gençliğini desteklemek için yaptığı çalışmaların başarılı olmasını diliyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve üye ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkilerini geliştirmesi, Kıbrıs Türkleri'nin maruz kaldığı haksız ve gayri meşru izolasyon politikalarını etkisiz kılacaktır."

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, Filistin'in yaşama hakkını, hürriyetini ve geleceğini savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Altay, gün boyunca düzenledikleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikle de Filistin'in hafızasını, kültürünü ve üretme iradesini görünür kılacaklarını belirterek, "İnanıyorum ki burada kurulan dostluklar, bu salonun sınırlarını aşacak; farklı ülkelere, üniversitelere, spor kulüplerine ve yeni dayanışma çalışmalarına ulaşacaktır. Programımız bu etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Bu akşam saat 20.00'de, Konya Büyükşehir Stadyumumuzda Konyaspor'umuz ile Filistin Milli Futbol Takımı'nı dostluk müsabakasında buluşturacağız. Sahada iki takımın dostluğunu, tribünlerde binlerce insanın kardeşliğini göreceğiz. Her alkış, Filistinli gençlerin hayallerine verilen bir destek, her tezahürat, 'Yanınızdayız' sözümüzün bir ifadesi olacak." ifadesini kullandı.

"İnanıyoruz ki Türkiye bir gün Gazze'ye gelecek, insani yardımlarını ulaştırabilecek ve Filistin'i kucaklayacaktır"

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub da Filistin günü etkinlikleriyle İsrail'in Filistin'deki saldırılarına sessiz kalmayan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Salonda bulunanlardan ayağa kalkarak "Yüzyılın lideri" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışmalarını rica eden Cibril er-Rucub, şöyle devam etti:

"Bu güzel ülkenin insanlarına Filistin'in her karışının selamını getirdim. Filistin halkı adına, Filistin gençleri adına size hitap etmekten büyük şeref duyuyorum. Filistin günü münasebetiyle Türkiye'nin barış, sevgi ve hoşgörü şehri Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Evimiz, eviniz' dediniz. Evet, gerçekten Konya bizim vatanımız. Biz de şunu ifade etmek isteriz, Filistin bizim evimizse, sizin de evinizdir. İnanıyoruz ki Türkiye bir gün Gazze'ye gelecek, insani yardımlarını ulaştırabilecek ve Filistin'i kucaklayacaktır. Türkiye'deki herkes Filistin'le beraberdir. Bunu biliyoruz. Kapımız size her zaman açık ve desteğinizi bekliyor olacağız"

Programda, Konya Valisi İbrahim Akın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği Gençlik ve Spor Departmanı Direktörü Dr. Boubakari Maiga, Maldivler Gençlerin Güçlendirilmesi, Spor ve Zindelik Bakanı Abdulla Rafiu, İslami Dayanışma Spor Birliği Genel Direktörü Nasser Ayman Majali ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA