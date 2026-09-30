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Fatih'te sahte para operasyonunda 963 bin 800 Euro ile 91 bin 100 Dolar ele geçirildi

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İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte para operasyonunda 963 bin 800 sahte Euro ve 91 bin 100 sahte Dolar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tabaka para bulunurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te düzenlenen sahte para operasyonunda 963 bin 800 sahte Euro, 91 bin 100 sahte Dolar ve 800 TL sahte para ele geçirildi. Yapılan operasyonda ayrıca 1 milyon 680 bin Euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para ile sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları ve istihbarı analizlerde, K.A. (49) isimli şüphelinin, ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek şahıslara sattığı belirlendi.

9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulundu

K.A. isimli şüpheli dün Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın üzerinden başkasına ait kimlik çıktı. Yapılan sorgulamada K.A.'nın benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında K.A.'nın bağlantıları ve sahte para üretimine ilişkin faaliyetleri ayrıntılı olarak incelendi. Şüphelinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) isimli şahıs üzerinden ev kiraladığı ve sahte paraları bir bölümünü bu adreste bastığı tespit edildi. Sahte para üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adrese yapılan baskında M.E.E. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin euro değerinde yarı yapımı tamamlanmış tabaka para, 963 bin 800 Euro sahte para, 91 bin 100 dolar sahte para, 800 TL sahte para, 2 laminatör, 3 aydinger kalıp, 1 para kesme makinesi, 15 hologram rulosu, 900 adet 100 Euro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şeridi, 2 yeşil renkli sıvama silikonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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