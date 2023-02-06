İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı Güncel Haberler İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı. İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İskenderun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.