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İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdurahimoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ana vatan olarak soydaş ülke olarak bizlere Batı Trakya Türk Azınlığına desteği çok önemli." dedi.

İskeçe Türk Birliğinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Abdurahimoğlu, ziyarete ilişkin AA'ya konuştu.

Abdurahimoğlu, Birliğin 1927'de kurulduğunu anlatarak, Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 yıldır İskeçe Türk Birliğinin kültürel, sosyal ve eğitim alanında Batı Trakya Türklerinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Abdurahimoğlu, Batı Trakya Türklerinin kimlik mücadelesinde öncü kuruluşlardan biri olduğuna işaret etti.

Abdurahimoğlu, şöyle devam etti:

"Birliğimiz, 1983 yılında Yunanistan tarafından, Yunanistan yargısı tarafından resmiyeti elinden alınmış bir kuruluş. Tabii bu hukuki süreç, 2005 yılında iç hukukta tamamlandıktan sonra bizler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmiştik. 2008 yılında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim lehimizde bir karar vermişti. Ancak maalesef 2008 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararı henüz uygulanmadı."

20 yıllık bir gecikme olduğuna dikkati çeken Abdurahimoğlu, "Maalesef uluslararası hukuka Yunanistan tarafından, uluslararası bir mahkemenin kararlarına saygı gösterilmediğini burada görüyoruz. Biz, yaklaşık 100 yıldır önümüzdeki 2027 yıl itibarıyla 100. yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. 100 yıldır bizler, misyonumuz doğrultusunda Batı Trakya Türk gençlerine, Batı Trakya Türklerine sosyal anlamda, kültürel anlamda eğitim alanında katkılarımızı sağlamaya devam ediyoruz. Azınlığın eğitim hayatına, kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurahimoğlu, Birliğin birçok gençlik faaliyetlerinde bulunduğunu, üniversiteye başlayacak gençlere rehberlik edilmeye çalışıldığını ve kadın kollarının, kadınların sosyal yaşamlarına dokunmak için çalışmalar yaptığını aktardı.

" Türkiye'nin ana vatan olarak önemi ve desteği bizler için çok önemli"

İskeçe Türk Birliğinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 2 gündür Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirten Abdurahimoğlu, ziyaretine Anıtkabir ile başladığını belirtti.

Birliğin kadın ve gençlik kollarının da kendisine eşlik ettiğini söyleyen Abdurahimoğlu, yaklaşık 25-30 kişilik bir genç grupla burada olduğunu dile getirdi.

Abdurahimoğlu, gençler için bu ziyaretin önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ana vatan olarak önemi ve desteği bizler için çok önemli. Bizler, Lozan Antlaşması'yla Batı Trakya'da bırakılmış bir Türk azınlığız. 1923 Lozan Antlaşması Batı Trakya Türklerinin haklarını garanti altına alıyordu. Bu anlaşmanın altında da Yunanistan ve Türkiye'nin imzası var. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ana vatan olarak, soydaş ülke olarak bizlere Batı Trakya Türk Azınlığına desteği bizler için önemli. Yunanistan'da bugün maalesef Lozan Antlaşması'nın hükümlerinin uygulanmadığını, Lozan'dan doğan birçok hakkının ihlal edildiğini görüyoruz."

Bu sorunları Türkiye'de duyurmak istediğini söyleyen Abdurahimoğlu, "Bugün Batı Trakya'da uygulanan hak ihlalleri, insan hakları ihlallerinin bir Lozan Antlaşması boyutu var, bir de insan hakları ve evrensel haklar boyutu var." dedi.

Abdurahimoğlu, uluslararası hukukun devreye girdiğini, Lozan Anlaşması'nın uluslararası hukuk metni olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de bir hukuk metni olduğunu vurgulayarak, Avrupa Konseyinin de uluslararası hukuk kuruluşu olduğunun altını çizdi.

Yunanistan'ın hem Lozan Anlaşması'na hem de diğer uluslararası hukuk kurallarına, Batı Trakya Türklerinin insan haklarının ve evrensel haklarının sağlanmasına yönelik saygı göstermediğini aktaran Abdurahimoğlu, Batı Trakyalı Türklerin eğitim, din, dernekleşme alanlarında yaşadığı zorluklara değindi.

Abdurahimoğlu, bu sorunları her platformda, ana vatan Türkiye'de uluslararası platformlarda dile getirdiğini ve buna devam edeceğini söyledi.

"Bizler, Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü olmayı diliyoruz. Yunanistan için bir tehdit hiçbir zaman olmadık." ifadesini kullanan Abdurahimoğlu, Yunanistan'da özverili çalışan, vergisini ödeyen, ülkeye ürettikleriyle değer katan bir azınlık olduklarını kaydetti.

Abdurahimoğlu, buna karşı hep bir iç tehdit muamelesi anlayışıyla karşılaşıldığına işaret ederek, bu çağda bunun geçerliliğinin olmadığını, bundan dolayı Türkiye'deki kurumları ziyaretinin önemli olduğunu ifade etti.

Batı Trakya Türk Azınlığının barış köprüsü oluşturmaya ve sağlamlaştırmaya gönüllü olduğunun altını çizen Abdurahimoğlu, "Bu konuda da ülkemiz Yunanistan'ın da bizlere karşı anlayışını değiştirerek, azınlığa kendi vatandaşları ve bir barış köprüsü olarak yaklaşmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA