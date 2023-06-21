İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon, gençlerin eğitimine sürdürülebilir katkı modelini getiriyor

Portföy yönetim şirketi İş Portföy ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) bir ilki hayata geçirerek sermaye piyasaları aracılığıyla eğitime daimi destek verecek İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon modelini yatırımcılarla buluşturdu.

İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon için İstanbul'da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan toplantıda yaptığı konuşmada, İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'un 8 Haziran'da yatırımcılarla buluştuğunu dile getirdi.

Kısa bir süre geçmesine rağmen 70 milyon TL büyüklüğe yaklaştıklarını belirten Sezercan, "Türk Eğitim Vakfı'yla yaptığımız planlamaya göre fonumuzda her 50 milyonluk TL'lik büyüklük yaklaşık 35 üniversite öğrencimizin bir yıllık üniversite bursunu karşılamış olacak.

Kısa vadede hedefimiz 100 milyon TL'ye, orta vadede de 500 milyon TL'ye ulaşmak. Bu rakamlara ulaştığımızda binlerce üniversite öğrencimize burs desteği sağlamış olacağız. Fonumuz eğitime daimi destek sunan Türkiye'nin ilk yatırım fonu." ifadelerini kullandı.

Sezercan, fondan gelecek getiririnin eğitime nasıl aktarılacağına ilişkin ise "İş Portföy olarak fondan elde edilen fon yönetim ücretinin yarısını TEV'e aktararak eğitim bursuna dönüştürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Yatırımcılara da çağrıda bulunan Sezercan, "Biz burada özellikle dengeli, istikrarlı bir reel getiri hedefliyoruz. Orta-uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcıları bu fonumuza yatırım için bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Burak Sezercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş Portföy olarak sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi dünyanın dönüşüm alanlarından ilham alarak kurduğumuz özgün temalı ve büyüme potansiyeli olan sektörlere yatırım yapan birçok fonu Türkiye'de bir ilk olarak yatırımcılara sunmuş bulunuyoruz.

İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'la da yatırımcı beklentilerinde öne çıkan toplumsal fayda alanında Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek eğitime daimi destek veren bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yatırım fonlarını bir araya getiriyoruz. Yatırımcılar, yatırım tercihlerinde İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a yer açarak, maddi yetersizliklerden dolayı eğitim alamayan gençlere burs imkanı yaratmış olacak. Bu bakış açısıyla da diyoruz ki bir fonla geleceği değiştirmek mümkün."

-"Öğrencilere verdiğimiz burstaki en kritik konu; sürdürülebilirlik"

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ise yapılan iş birliğinin önemine vurgu yaparak "Biz şu anda 13 binin üstünde öğrenciye burs veriyoruz. Bu öğrencilere verdiğimiz burstaki en kritik konu sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bağışların sürdürülebilir olması da çok önemli. Fondan TEV'e aktarılacak tutarlar ise sürdürülebilir bir eğitim için çok kıymetli." dedi.

Nitelikli eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu dile getiren Taşkın, şunları aktardı:

"56 yıldır gençlerimizin bu haklarına erişebilmeleri ve eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için çalışıyoruz. Yetenekli, başarılı ve maddi olanakları sınırlı çocuklar ve gençler başta olmak üzere ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak yetkinlikte, öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek için çabalıyoruz.

Gençlerimize sadece maddi destek sağlamak için değil; potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamayı amaçladığımız çalışmalarımızda en büyük gücümüz Türkiye İş Bankası ve İş Portföy gibi değerli eğitim dostu kurumlardır. Özellikle kurumlarla yaptığımız çalışmaların nitelikli, sürdürülebilir, sosyal etkisi güçlü projeler olmasını çok kıymetli buluyoruz.

Çalışmalarını bireysel ve kurumsal desteklerle sürdüren bizim gibi vakıflar için bu desteklerin uzun soluklu ve etki alanı geniş olması, ortaya çıkan faydanın katlanarak büyümesine olanak tanıyor. Öğrencilerimize maddi destek sağlamanın ötesine geçerek eğitim, staj ve mentorluk imkanlarıyla onlara eğitim ve yaşam yolculuklarında çok yönlü ve sürdürülebilir bir destek veren İş Portföy'e, arzuladığımız iyilik döngüsünün ortaya çıkması yönünde sundukları katkıları için sonsuz teşekkür ederiz."

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da konunun önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelin konuşmacıları arasında, İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, İş Bankası Sermaye Piyasaları Bölümü, Bireysel Yatırım Hizmetleri Birim Müdürü İbrahim Volkan Ulusoy ve Khan Academy Türkiye Direktörü ve STFA Eğitim Vakfı Genel Müdürü Alp Köksal yer aldı.

Konuşmacılar, "Yatırım Fonumuz Eğitim Bursu'na Dönüşüyor" adlı panelde, bu fon sayesinde yatırımcıların birikimlerini değerlendirirken eş zamanlı eğitime de daimi destek verebileceklerini ve söz konusu fonun TEV'in faaliyetlerindeki yeri ve önemi ile sektör için örnek bir uygulamaya dönüşmesini masaya yatırdılar.

-Fonun ilk yatırımcıları Türkiye İş Bankası, İş Portföy ve TEV oldu

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilen İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a yatırımcılar Türkiye İş Bankası ve tüm bankalardan herhangi bir alt limit olmaksızın yatırım yapabiliyor. 1 yıl içinde 500 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedeflenen fonun ilk yatırımcıları ise Türkiye İş Bankası, İş Portföy ve TEV oldu.

Yatırımcısına dengeli ve istikrarlı bir reel getiri yaratmayı öngören söz konusu fon, binlerce öğrenciye burs sağlama hedefiyle yola çıkıyor. Bu modelin alışılagelmiş bağış yöntemine kıyasla getirdiği en önemli yenilik ise eğitime destek olmak isteyenlerin doğrudan kendi mali kaynaklarından aktarımda bulunmak yerine, yatırımlarını İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'da değerlendirerek, eğitime düzenli ve sürdürülebilir bir destek verebilmeleri olacak.

Yatırımcılar birikimlerini bu Fon'da değerlendirirken eğitime destek sağlayarak gençlerin geleceğiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini de değiştirme vizyonuna sahip çıkmış olacak.

İş Portföy ve TEV arasındaki iş birliği bununla da bitmiyor. İki kurum arasında yapılan protokole göre İş Portföy Eğitime Destek Serbest Fon'dan elde edilen yönetim ücretine ek olarak, İş Portföy tarafından düzenlenecek yardımseverlik koşuları da dahil birçok organizasyondan sağlanan bağış gelirleri TEV'e aktarılacak.

Bu kapsamda burstan faydalanacak öğrencilerin finansal okuryazarlıklarına katkı sağlamak amacıyla İş Portföy tarafından eğitici paneller düzenlenecek, öğrencilere staj ve mentorluk imkanı da sunulacak.