İranlı yönetmen Morteza Atabaki'nin 2025 yapımı ilk uzun metraj belgeseli "32 Metre", Türkiye'de ataerkil geleneklerin hakim olduğu bir köyde yaşayan kadınların kendilerine ait bir alan açma mücadelesini anlatıyor.

Halime Sandal ve arkadaşı Gönül Uğur'un kadınlara özel bir atış yarışması düzenleme fikrinden yola çıkan 83 dakikalık belgesel, erkek egemen toplumsal kabullerin karşısında kadınların cesaretle kendilerine alan açma çabasını samimi ve yer yer mizahi bir dille ele alıyor.

Belgeselin hikayesi, av tüfeği üretimi ve silah sanayisiyle dünya çapında tanınan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde geçiyor.

"Kadınlara özel bir festival düzenleme fikri ortaya çıktı"

Yakın zamanda 14. Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan belgesele ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Atabaki, filmin çıkış noktasının bir arkadaşının kendisine Huğlu'yu anlatmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Morteza Atabaki, silah üretimi yapılan köyde yıllardır suç ve şiddet olaylarının yaşanmamasının, polis ve jandarmanın da bölgeden ayrılmış olmasının dikkatini çektiğini belirterek, bu zıtlığın kendisini etkilediğini ve belgeseli çekmeye karar verdiğini ifade etti.

Bu kararın ardından köye defalarca giderek araştırma yaptığını ve filmin karakterleriyle tanıştığını aktaran Atabaki, ilk olarak Halime Sandal ile yollarının kesiştiğini ve belgesel yolculuğuna birlikte başladıklarını dile getirdi.

Atabaki, belgeselin ana noktasının Halime Sandal'ın hikayesi olduğuna işaret ederek, "Halime abla, köyde yıllardır tek kadın atıcı olarak erkeklerle birlikte yarışmalara katılıyordu. Hatta bu yarışmalardan birinde ödül de kazanmıştı. Bu durum ilgimi çekti. Başlangıçta Halime'nin tek kadın atıcı olarak yer alacağı ve erkeklerin yarışmasını çekeceğimiz bir plan yaptık. Ancak tesadüfen yarışma iptal edildi. Bunun üzerine nasıl ilerleyeceğimizi düşünürken kadınlara özel bir festival düzenleme fikri ortaya çıktı. Belgeselin yolculuğu da bu fikirle başladı." dedi.

"Çok güzel tepkiler ve ödüller aldık"

İranlı yönetmen, belgeselin çekim sürecinin kendisi için son derece keyifli geçtiğini kaydederek, film boyunca karakterlerle gerçek bir bağ kurduklarını ve zamanla samimi bir dostluk geliştirdiklerini aktardı.

Köyde kurulan bu ilişkinin kendisi için sinemadan bile daha önemli olduğunu vurgulayan Atabaki, insanların birbirine gösterdiği sevgi ve samimiyeti görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Morteza Atabaki, sinema anlayışının İranlı yönetmen ve senarist Abbas Kiyarüstemi'nin filmleriyle şekillendiğini söyleyerek, Türkiye'ye geldikten sonra İran sinemasından edindiği birikimi Anadolu kültürüyle bir araya getirme fırsatı bulduğunu ve bu iki kültürün etkileşiminden ortaya çıkan anlatımın kendisi için özel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Filmin yurt dışındaki festivallerdeki yolculuğunun çok başarılı geçtiğini aktaran Atabaki, şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli festivallerinde yer aldı. Açılışı dünyanın en büyük festivallerinden IDFA'da (Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali) oldu. Toronto'da düzenlenen Hot Docs Kanada Uluslararası Belgesel Film Festivali, Chicago'daki film festivali ve Sidney Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Yabancıların bu kültüre nasıl tepki vereceğine dair kaygılanıyordum. Ama ilk gösterimimizde inanılmaz rahatladım. Çünkü şunu anladım insan insandır. Anadolu, Avrupa ya da Amerikalı insan fark etmez. Çünkü duygu insanda aynı. Seyirciler de çok güzel karşıladılar belgeseli, çok güzel tepkiler ve ödüller aldık. 45. İstanbul Film Festivali'nde iki ödül aldık."

"Bir belgesel ya da film çekerken hem kendimiz etkileniriz hem de bir etki bırakırız"

Anadolu'nun kendisi için çok zengin bir yer olduğunu dile getiren İranlı yönetmen, "Yani ben gerçekten Anadolu'yu çok seviyorum ve inanıyorum ki Anadolu'da çok güzel ve gizli kültürler var ve bunu keşfetmek benim için çok önemli. Hakikaten çok keyif alıyorum bundan. Üzerinde çalıştığım bir proje daha var. Ama 32 Metre'nin Türkiye'nin her yerinde gösterilmesini, herkesin izlemesini istiyorum." diye konuştu.

Atabaki, belgeselin kendisi için en büyük kazanımının köydeki kadınların yaşamında yarattığı değişim olduğunun altını çizerek, film sürecinde kadınların özgüvenlerinin artmasına ve köyün atmosferinin değişmesine tanıklık etmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Filmde yer alan kadınların zaten özgüvenli olduklarını ancak bu sürecin diğer kadınlara da cesaret verdiğinin altını çizen Atabaki, "İki hafta önce bu kadınların silahlarıyla basında yer almaları da bence çok güzel bir gelişmeydi. Abbas Kiyarüstemi hocam, 'Bir belgesel ya da film çekerken hem kendimiz etkileniriz hem de bir etki bırakırız.' derdi. Bu filmle o köyde bir iz bırakabilmek benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"En büyük destekçim eşimdi"

Atıcılık tutkusuyla tanınan ve "32 Metre" belgeseline konu olan 54 yaşındaki Halime Sandal, silah kullanmaya çocukluk yıllarında merak sardığını belirterek, "Erkek Fatma" diye anıldığını, babasının tek kırma tüfeğini kullanmayı deneyerek atıcılığa başladığını anlattı.

İlk denemesinde boş bir arazide hedefe atış yaptığını ve isabet ettirdiğini aktaran Sandal, 41 yıldır silah kullandığını söyledi.

Atıcılığı hiçbir canlıya zarar vermeden, spor amacıyla yaptığını vurgulayan Sandal, hedefi vurmanın verdiği heyecanın bu tutkuyu sürdürmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Sandal, köyde arkadaşlarının da bu atış hikayesine katıldığını ve sayılarının çoğalmasının ardından yarışma düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Komşum, arkadaşım Gönül'le beraber yarışmayı düzenledik. Fakat bu konuda en büyük destekçim eşimdi. Mesela bilirsiniz köy yerlerinde, 'Kadın silah atamaz. Kadınların silahla ne işi var?' derler. Ama eşim her zaman destekçimdi. Bana 'Git göster kendini.' derdi. Bizim orada düzenlenen festivalde de erkeklerin arasında tek atış yapan kadındım. Sonra herkese anlattım, bunda kötü bir şey yok diye. Kadınlar olarak çalıştık ve sonra çoğaldık. Şimdi de erkeklerden öne geçmeye başladık. Onlar bize gıptayla bakmaya başladı. Spor olduğu için güzel bir şey. Aslında biz büyük bir şeyi başardık."

Sandal, atıcılığa duyduğu ilginin yanı sıra hayatı boyunca erkeklerin yaptığı düşünülen işlere de merak duyduğunu, belgesel sürecinin kendisine ve köydeki kadınlara özgüven kazandırdığını söyledi.

Yönetmen Atabaki ile kurdukları uyum sayesinde çekimlerin doğal bir akış içinde ilerlediğini ve belgesel sürecinin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu aktaran Sandal, "Eşim kanser oldu. Fakat bu belgeselin başarısıyla o da kanseri yendi. 2-3 yıldır mücadele ediyorduk. Çok şükür atlattık. Mutluyuz. Herkes tarafından sevilmek, takdir edilmek güzel bir şey." dedi.

"Ben Halime'nin enerjisine destek oldum"

Gönül Uğur da başlangıçta kadınlara özel atış yarışması düzenleme fikrine temkinli yaklaştığını belirterek, küçük bir yerleşim yerinde kadınların böyle bir etkinliğe katılma konusunda çekinceleri olabileceğini düşündüğünü anlattı.

İnsanların "Başkaları ne der?" kaygısıyla hareket ettiğine işaret eden Uğur, hazırlıkların ardından kadınların etkinliğe gösterdiği ilgiyi görünce tereddütlerinin ortadan kalktığını ve katılımın beklentilerinin üzerine çıktığını ifade etti.

Uğur, ailesinin de başlangıçta fikre mesafeli yaklaştığını, belgeselde yer alan komşuların ve çevredeki kişilerin itirazlarının da yaşanan gerçek tepkileri yansıttığını dile getirdi.

Halime Sandal ile gerçek hayatta sürekli kavga ettiğini ama aynı zamanda can dost olduklarını söyleyen Uğur, "Hem geçinemeyiz hem de ayrı duramayız. Ama küsmüyoruz, herkes fikirlerini açık açık söylüyor. Belgeselde de gördüğünüz gibi aslında ben Halime'nin enerjisine destek oldum. Destek olunca da süreç ilerledi, gitti." dedi.

"İlk başlarda ayıplanırız diye korkuyorduk"

Kadriye Erdoğan ise Halime Sandal'ın yıllardır atıcılıkla ilgilendiğini ve kendilerinin de onu imrenerek izlediklerini ancak çevrenin tepkisinden çekindikleri için başlangıçta destek vermeye cesaret edemediklerini anlattı.

Uğur ve Sandal'ın kadınlara özel atış etkinliği düzenleme fikrini gündeme getirmesiyle kendilerinin de cesaretlendiğini belirten Erdoğan, "İlk başlarda ayıplanırız diye korkuyorduk. Sonra 'Yapalım, niye olmasın?' diye düşündük. Eşlerimiz ve çocuklarımız da bizi destekledi. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik." diye konuştu.

Sandal'ın kendilerine atış konusunda da yardımcı olduğunu aktaran Erdoğan, ilk denemelerini Sandal'ın tüfeğiyle yaptıklarını, zamanla hedefi vurmayı öğrendiklerini ifade etti.

Erdoğan, kadınların etkinliğe katılımının giderek arttığını vurgulayarak, "Biz böyle yapınca kenardakiler de bize imrenmeye başladı. Giderek çoğaldık ve hep beraber güçlü bir ekip olduk." dedi.

Halime Tuzcu Sandal ise belgesel sürecinin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirterek, atış etkinliğine davet edildiğinde teklifi memnuniyetle kabul ettiğini aktardı.

Heyecanlı ve hareketli etkinlikleri sevdiğini dile getiren Halime Tuzcu Sandal, atıcılığa başlamadan önce birkaç ders aldığını ve katıldığı yarışmada üçüncülük elde ettiğini söyledi.

Atış yapmaktan keyif aldığını vurgulayan Halime Tuzcu Sandal, barut kokusunu da sevdiğini ifade ederek, bu deneyimin kendisi için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA