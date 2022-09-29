İRANLI MAHSA AMİNİ İÇİN 'SAÇTAN BAYRAKLI' PROTESTO

İRAN'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için İran Başkonsolosluğu'nun bulunduğu caddede toplanan kadınlar, protesto gösterisi yaptı. Kadınlar, saçtan yapılan bayrağı cadde üzerindeki trafik lambasının direğine astı.

İran'ın başkenti Tahran'da, saçı gözüktüğü gerekçesiyle 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için birçok ülkede protesto gösterisi yapılıyor.

Fatih'te İran Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Ankara Caddesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup kadın, Masha Amini'nin ölümünü protesto etti. Grup 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganları atarak Başkonsolosluğun bulunduğu caddeye geldi. Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İran Başkonsolosluğu'nun önüne geçmelerine izin verilmedi. Caddede yapılan protesto gösterisinin ardından kadınlar, Masha Amini'nin ölümünden sonra sembol haline gelen saçtan yapılmış bir bayrağı trafik lambasının direğine astı.

SAÇTAN BAYRAK KADINLARIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN BAYRAĞI OLACAK

Burada bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Her gün kadınlar öldürülürken, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele edenleriz. İran bize uzak diye düşünmeyin, hiç kimse düşünmesin. Bizler mücadele edeceğiz ki, bu gidişatı durduracağız. Saçlarımızın telini sorun ediyorlarsa, o gerici, yobaz fikirleri saçlarımızın tellerinde boğulacak dedi.

Ataselim, Bu gördüğünüz saçtan bayrak, İran'da, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınların özgürlük mücadelesinin bayrağı olacak. Sonuna kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz. İran'da direnen kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz de bu topraklarda İranlı kadınlar için, eşit özgür yaşamak isteyenler için, bu mücadeleyi sürdürenleriz. Saçlarımızı kesmiş olabiliriz ama, daha gür daha güçlü geleceğiz ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan İranlı bir kadın, 7 sene önce tüm şiddetlerden dolayı Türkiye'ye geldiğini belirterek, Yağmurdan kaçıp doluya rast gelmeyelim arkadaşlar. Hepimiz kadınız. Bizler çocuk büyütüyoruz, bizler en güçlü yaratığız. Bu dünyada bizim Allah'tan başka kimse arkamızda güç değil. Biz çocuk büyütüyoruz diye konuştu.

Protesto eylemi saçtan bayrağın trafik lambası direğine asılması sonrası sona erdi.