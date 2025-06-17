İran, Yeni İHA Saldırıları ile İsrail'e Misilleme Başlattı

İran, yeni ve gelişmiş silahlar ile ağır İHA saldırıları başlattıklarını ve önümüzdeki saatlerde bunu yoğunlaştırarak devam ettireceklerini bildirdi.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari'nin İsrail'e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Haydari, "Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak." dedi.

Geride kalan gün ve gece boyunca yıkıcı ve noktasal güce sahip çeşitli tipte tahrip edici iHA'lar ile İsrail'e karşı misilleme saldırıları yaptıklarını aktaran Haydari, "(Bu silahlar) Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik mevzilerini imha etti." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.