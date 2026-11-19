İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakan Yardımcısı ve İran Sinema Kurumu Başkanı Raed Faridzadeh, İran ve Türkiye'nin kültürel yakınlığının sinema alanında ortak yapım ve uluslararası işbirliği imkanlarını artırabileceğini belirterek, iki ülkenin sinemacılarını bir araya getirecek projelerin önemine dikkati çekti.

Faridzadeh ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AA muhabirine Türkiye ve İran sinemasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran sinemasının uluslararası alanda kendine özgü bir konuma sahip olduğunu belirten Faridzadeh, İran sinemasının kültürel mirasından ve geleneklerinden beslenirken evrensel bir anlatım dili geliştirdiğini, sinemacıların hikayeleri yalın ancak derinlikli bir estetikle anlattığını dile getirdi.

İran sinemasının dünya sinemasındaki yerine ilişkin Faridzadeh, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi İran sineması dünyada gerçekten tanınıyor. Çok ünlü yönetmenlerimiz var ve bu başarı aslında kültürel mirasımıza ve geçmişimize dayanıyor. Sinemacılarımız geleneklerini korumaya çalışırken bunu evrensel bir anlatım biçimiyle gerçekleştiriyor. Bu nedenle İran sinemasının dünya sinemasında ve sinema tarihinde özel bir yer edindiğini düşünüyorum. Hikayeleri yalın ama daha derinlikli bir şekilde anlatan kendine özgü bir estetik oluşturuyorlar."

Raed Faridzadeh, Türkiye ve İran'ın sinema alanındaki işbirliğini geliştirebileceğini belirterek, iki ülkenin kültürel yakınlığının da bu alanda önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

İki ülkenin sinemacıları arasında daha fazla ortak proje geliştirilmesinin ve kültürel etkinliklerin artırılmasının önemine işaret eden Faridzadeh, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve İran'ın pek çok ortak noktası var. Kültürlerimiz birbirine yakın, ayrıca komşu ülkeleriz. Bu nedenle değerlendirebileceğimiz çok sayıda potansiyel bulunuyor. Her iki ülkeden film yapımcılarının daha fazla işbirliği yapması, daha fazla ortak yapım gerçekleştirmesi ve kültürlerimizi izleyicilerimize sunmak için ortak etkinlikler düzenlemesi gerekiyor."

"Sinemacılar burada bir araya gelerek yeni ortak yapım imkanları bulabiliyor"

Faridzadeh, farklı kültürleri bir araya getiren önemli platformlar olan uluslararası film festivallerinin, sinemacılara farklı bakış açılarıyla tanışma, yeni işbirlikleri kurma ve ortak yapım imkanlarını değerlendirme fırsatı sunduğunu anlattı.

İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Film Festivali'nde Türk sinemasına özel bir bölüm ayırmayı planladıklarını belirten Faridzadeh, "Film festivalleri farklı bakış açılarıyla karşılaşmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için önemli platformlar. Sinemacılar burada bir araya gelerek yeni ortak yapım imkanları bulabiliyor. Bu yıl, özellikle şubat ayında düzenlenecek Fajr Uluslararası Film Festivali'nde Türk sinemasına özel bir odaklanma yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Faridzadeh, genç sinemacılara tavsiyelerde bulunarak, "Öncelikle kendilerine inanmalı ve hayallerinin peşinden gitmeliler. En önemli şey bu. Küresel dünya, işbirlikleri kurmamız ve farklı ortaklık yolları aramamız için bize çeşitli fırsatlar sunuyor. Bence en önemli nokta bu. Devam etmeli ve hayallerini gerçekleştirmek için çabalamalılar." dedi.

İran sinemasının geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Faridzadeh, genç ve yetenekli sinemacıların film yapabilmelerine imkan sağlamak ve uluslararası ve bölgesel işbirliklerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

"İranlı sinemacılarla da ortak filmler yapmayı hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de Türkiye ile İran arasında sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ve İran'ın sinema alanında ortak meseleleri bulunduğuna işaret eden Güven, iki ülkenin sinemacıları arasında ortak yapımların artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Güven, şöyle devam etti:

"İran filmleri izliyoruz, İranlı misafirlerimiz var. Türkiye ile İran arasında sinema anlamında çok güzel bir işbirliği var. Çok ortak noktamız, ortak dertlerimiz ve meselelerimiz bulunuyor. Derdi olanın sineması olur. Bizim derdimiz var ama ortak filmlerimiz yok maalesef. Bunun için yoğun bir ilişki içindeyiz. Önümüzdeki dönemde Türk dünyasında olduğu gibi İranlı sinemacılarla da ortak filmler yapmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz Boğaziçi Film Festivali'nin de buna vesile olacağını düşünüyoruz."

Güven, dijital platformların yaygınlaşmasıyla sinema alanında yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Sinemanın ülkelerin kültürel anlatılarını ve bağımsızlıklarını ortaya koymasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Dijital uygarlık çağındayız. Sineması güçlü olmayan ülkelerin bağımsızlığından söz edemeyiz. Dünya bir yüzyıldan fazladır Hollywood tarafından dizayn ediliyor. Şimdi o değişti, dijital platformlar üzerinden yeni bir oyun kuruluyor. Dolayısıyla hepimizin sinemamızı çok güçlü tutması lazım. Örnek almamız gereken bir ülke var, Filistin. Filistin sinemasını gerçekten son iki yılda yakından takip ediyoruz. Büyük bir başarı öyküsü yazıyorlar."

Kaynak: AA