Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Devrim Muhafızları, Erbil'deki Mossad karargahını balistik füzelerle vurdu

Gazze'deki savaş nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü dahil birçok bölgede dün gece patlama sesleri duyuldu.

MOSSAD KARARGAHINI BALİSTİK FÜZELERLE VURDULAR

İran, bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırıları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARINA MİSİLLEME

İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

"TERÖRİST GRUPLARIN VE CASUSLARIN KARARGAHINI BOMBALADIK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı. Ayrıca, Suriye'de DEAŞ'a ait hedeflerin de İran'dan fırlatılan balistik füzelerle bombalandığı aktarıldı.

RAZİ MUSEVİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

Saldırıların, DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

IKBY'DEN AÇIKLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, balistik füze saldırılarını kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.