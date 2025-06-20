İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı
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İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı
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İsrail ve İran arasındaki çatışmaların 8. gününde füzeler yeniden ateşlendi. Tahran yönetimi tarafından ateşlenen füzeler sonrası son saldırılarla neye uğradığını şaşıran İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi. İran bu sabah çok sayıda füzeyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Bölgedeki tren istasyonu ağır hasar görürken, İsrail füzelerinin bir sonraki hedefi ise İsrail siber güvenlik merkezi oldu.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

SİRENLER YENİDEN ÇALMAYA BAŞLADI

Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişeli gözlerle takip ederken Tahran yönetimi İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı daha başlattı. Yapılan saldırı sonucu ülkede siren seslerinin yeniden duyulduğu kaydedildi.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Tel Aviv'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre; İran, İsrail'in Tel Aviv, Kudüs ve Berşeba kentlerine toplam 30 roket fırlattı. Ordu, füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs ve Tel Aviv'de siren sesleri ve çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi.

İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İSRAİL: SEFİDERUD SANAYİ BÖLGESİNİ BOŞALTIN

İsrail ordusu, İran'ın Gilan eyaletindeki "Sefiderud" sanayi bölgesinin, "İran rejimine ait askeri altyapılara" yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması uyarısı yaptı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, "İran'ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

İtrail cayır cayır yanasın, Gazze'de parçalanan bebeğinin mezarı belli olsun diye uzuvlarını toplamaya çalışan annenin, akittiginiz kanın hesabını elbette vereceksiniz. Yan itrail yan yankı cigwrimiz azda olsa soğusun.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

demir kubbe dedikleri naylon çıktı

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Habertürk reklamlarınızdan bıktım usandım her sayfada bir reklam çıkıyor karşıma. siliyorum uygulamanızı!

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Helal olsun Iran sana keske daha önce yapsaydin Filistinli kardeslerimiz seit olmazdi bu kadar

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Netanyahudi'nin ötünde de ziller çalıyordur.

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