İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak

İran ile Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını açıklandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan ve 12 boyunca devam eden savaş, ABD'nin İran'a saldırması ve İran'ın da ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini bombalamasının ardından sona erdi.

NÜKLEER MÜZAKERELER BAŞLIYOR

İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından merak edilen konulardan biri de savaş nedeniyle askıya alınan nükleer görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin Temmuz ayında yapılacağını açıkladı.

ADRES İSTANBUL

Görüşmelerin 25 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyuran İran devlet televizyonu, görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını da açıkladı.

GÖRÜŞMELER BAKANLAR DÜZEYİNDE

İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılacak.

NE OLMUŞTU?

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta yine İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında yapılan görüşmelerin devamı konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan İran ile ABD müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmış ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.